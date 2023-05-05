Bloomberg узнал о попытке США организовать встречу Остина и Ли Шанфу

После инцидента с аэростатом Китай уже несколько раз отклонял попытки оборонных ведомств США связаться с китайскими коллегами. Bloomberg узнал, что Пентагон пытается организовать встречу Остина и Ли Шанфу в Сингапуре в июне

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Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы организовать встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу, используя для этого совместное участие двух министров в «Диалоге Шангри-Ла» в Сингапуре в начале июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча на таком уровне отражает заинтересованность администрации президента Джо Байдена в возобновлении контактов с Китаем по военной линии, которые были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года, отмечает агентство. После инцидента Китай отклонил несколько попыток Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону, напоминает Bloomberg.

Дальнейшее охлаждение отношений между двумя странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Это, считает агентство, также является одной из причин, почему «долгожданный телефонный разговор между Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином еще не состоялся».

Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы Минобороны по итогам парламентской сессии Китая в марте этого года. Ранее он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017–2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Поводом стала покупка у России истребителей Су-35 и комплексов С-400.

В середине апреля Ли Шанфу прибыл в Москву по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Он провел рабочую встречу с президентом Владимиром Путиным и Шойгу, в ходе которой заявил о «новой эпохе» отношений России и Китая. «У нас крепкие отношения, они превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран. <...> Мы активно развиваем сотрудничество в практических областях, и наши отношения уже вступили в новую эпоху», — сказал министр.

Ли Шанфу также отметил, что отношения между Россией и КНР насчитывают более 70 лет и обе страны понимают ту ответственность, которая лежит на них. «Особенно принимая во внимание, что сейчас происходят крупнейшие за последние 100 лет перемены, мы работаем плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов», — добавил глава китайского Минобороны.

Китайский министр обороны прибыл в Москву менее чем через месяц после визита лидера КНР Си Цзиньпиня. Визит продолжался два дня. За это время Путин и Си провели несколько встреч и подписали два совместных документа о развитии партнерства между государствами.