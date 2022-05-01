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СК завел дела после обстрелов со стороны Украины по Брянской области

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовные дела по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«В связи с обстрелом российских пограничников украинскими силовиками возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 1 ст. 346 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего; умышленное уничтожение или повреждение военного имущества)», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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По данным следователей, 29 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели не менее 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 мм по сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, которые находились на территории пограничной заставы «Белая Березка» в Трубчевском районе. В результате обстрелов получили повреждения административные здания, общежитие, две единицы спецтехники и ворота ограждения.

Кроме того, украинские военные 30 марта обстреляли территорию около нефтеналивной станции ОАО «РуссНефть» в селе Жеча Стародубского района Брянской области. В результате были повреждены здание насосной станции, нефтеналивная труба, металлические конструкции и хозяйственные постройки. «Данные действия украинских националистов квалифицированы следствием по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц)», — добавили в СК.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз 30 апреля сообщил, что российская система ПВО не допустила проникновения военного самолета со стороны Украины на территорию региона. По его словам, в результате взрыва были повреждены «обшивка технологических зданий» нефтеналивного терминала и прилегающая территория, жертв нет. При этом других подробностей он не приводил.

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Теги
Брянская область СК Военная операция на Украине
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