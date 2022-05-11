Кремль не будет направлять Киеву соболезнования из-за смерти Кравчука

Президент России не будет направлять соболезнования в связи со смертью первого президента Украины Леонида Кравчука, сообщил Песков. По его словам, вклад Кравчука в становление Украины должны оценить сами украинцы

Леонид Кравчук (Фото: Елена Худякова / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не планирует направлять соболезнования Киеву из-за смерти первого президента Украины Леонида Кравчука. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, этого не планируется [направлять соболезнования]», — сказал Песков. «Все-таки это первый президент Украины, мы знаем, что в период советского союза у него была своя роль политическая, это мы хорошо помним. А его вклад в становление Украины надо оценивать самим украинцам, а не россиянам», — добавил он.

О том, что Леонид Кравчук умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни, сообщили «Украинские новости» со ссылкой на источник в кругу семьи, затем информацию подтвердила народный депутат Ирина Геращенко. Правящая партия Украины «Слуга народа» выразила соболезнования его близким и отметила, что Кравчук внес большой вклад в становление страны.

Кравчук был первым президентом Украины с 1991 по 1994 год. От имени Украины он подписал в декабре 1991 года с президентами России и Белоруссии Беловежские соглашения о прекращении существования СССР вместе с президентом России Борисом Ельциным и главой Верховного совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем.

До того как стать президентом независимой Украины, Кравчук был депутатом Верховного совета Украинской ССР, а с июня по сентябрь 1990 года — вторым секретарем ЦК Коммунистической партии Украины. С 23 июля возглавлял Верховный совет, но после августовского путча в 1991 году вышел из партии.

Под его руководством Верховный совет республики принял акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. До декабря, когда были подписаны Беловежские соглашения, был председателем Верховной рады.

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В июле 1994 года Кравчук проиграл во втором туре досрочных президентских выборов Леониду Кучме, набрав 45,1% голосов.

После президентского срока Кравчук был депутатом Верховной рады от фракции «Социально-рыночный выбор», депутатской группы «Конституционный центр», Социал-демократической партии Украины, а в 2015 году стал председателем общественной организации «Движение за Украину в НАТО».

В июле 2020 года Кравчук стал главой делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе, он сменил на этом посту Леонида Кучму.

Летом 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. После операции он больше месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. После этого его отправили на реабилитацию в Германию, в ноябре он пошел на поправку, сообщала «Страна.ua».