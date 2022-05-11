Первый президент Украины: каким был Леонид Кравчук
На фото: председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук во время Всеукраинского фестиваля народного искусства «Хортица», 30 июля 1991 года.
Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин близ Ровно в крестьянской семье. В 1953 году окончил техникум, в 1958 — экономический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в 1970 окончил аспирантуру Академии общественных наук при КПСС.
В 1960 году Кравчук находился на партийной работе. С 1972 по 1976 год был помощником секретаря ЦК компартии Украины. В 1976 году назначен первым заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ (Центральный комитет Коммунистической партии Украины)
На фото: председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук (слева) и президент США Джордж Буш-старший во время посещения Софийского собора в Киеве, 29 июля — 1 августа 1991 года.
С июня по сентябрь 1990 года Кравчук занимает должность второго секретаря ЦК КПУ. С 23 июля политик также возглавлял Верховный совет Украины и Конституционную комиссию Украинской ССР
На фото: председатель Леонид Кравчук во время встречи с военнослужащими местного гарнизона, 5 сентября 1991 года
На фото: Кравчук во время пресс-конференции на избирательном участке после избрания его президентом Украины, 1 декабря 1991 года.
Леонид Кравчук был первым президентом Украины. Политик занимал пост с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994. Выборы прошли 1 декабря 1991 года одновременно с референдумом о независимости Украины. Кравчук одержал победу в первом туре, получив 61,59% голосов избирателей. За его ближайшего соперника, Вячеслава Черновола, проголосовали 23,27%
На фото слева направо: руководитель Комитета по оперативному управлению народным хозяйством Иван Силаев, председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук и президент СССР Михаил Горбачев, 28 декабря 1991.
8 декабря 1991 года вместе с президентом России Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем Кравчук подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.
«Если бы Советский Союз был монолитным, мощным, управляемым государством, если бы Союз и его руководство поддерживалось советским народом всех республик, если бы не было экономического, политического и национально-патриотического кризиса в СССР, то никакой путч, никакие Беловежские соглашения не состоялись бы», — вспоминал политик в интервью
На фото: Леонид Кравчук (слева) приветствует председателя Совета Министров России Виктора Черномырдина (справа) во время его визита на Украину, 28 марта 1993 года.
В 1992 году Кравчук подписал Хельсинкский заключительный акт, который положил начало процессу интеграции Украины с Европой. В июне 1992 года подписал закон о полном исключении упоминаний СССР из Конституции Украины. В январе 1994 года экс-президент объявил об отказе Украины от атомного оружия
На фото слева направо: президент США Билл Клинтон, президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук обмениваются рукопожатиями после подписания трехстороннего американо-российско-украинского Соглашения о ликвидации стратегических ракетных боеголовок на Украине, 14 января 1994 года
На фото слева направо экс-президенты Украины: Леонид Кучма, Виктор Янукович, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, 20 июня 2012 года.
В июле 1993 года на Донбассе из-за экономического кризиса началась забастовка шахтеров. Верховная рада Украины приняла решение провести досрочные парламентские и президентские выборы. 10 июля 1994 года Кравчук во втором туре проиграл выборы Кучме с результатом 45,06% голосов против 52,15%
На фото: Леонид Кравчук и Юлия Тимошенко на церемонии возложения цветов к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве, 29 января 2015 года.
После президентского срока Кравчук был депутатом Верховной рады от фракции «Социально-рыночный выбор», депутатской группы «Конституционный центр», Социал-демократической партии Украины. В 2011 году политик возглавил Конституционную ассамблею по подготовке проекта новой Конституции Украины. С 2015 года занимал пост председателя общественной организации «Движение за Украину в НАТО».
«Украина должна быть в НАТО! Только один путь — стать членом НАТО и таким способом защитить возможность строить независимую Украину», — говорил Кравчук в интервью в 2021 году
На фото: Кравчук выступает на торжественном собрании в Верховной раде Украины, посвященном 20-й годовщине Конституции Украины, 28 июня 2016 года.
30 июля 2020 года Леонид Кравчук был назначен полномочным представителем Украины в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сменив на этом посту Леонида Кучму. Кравчук занимал пост вплоть до 21 февраля 2022 года.
27 февраля экс-президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко опубликовали обращение к украинцам по поводу специальной военной операции России на Украине
На фото: экс-президент Украины представил свою книгу «Первый о власти» в свой 85-й день рождения в Киеве.
Летом 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце, после которой был отправлен на реабилитацию в немецкую клинику.
10 мая 2022 года в результате продолжительной болезни Леонид Кравчук умер.