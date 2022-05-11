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Первый президент Украины: каким был Леонид Кравчук

10 мая в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, подписавший в 1991 году Беловежские соглашения. Чем запомнился первый президент Украины — в материале РБК
Фото: Владимир Фалин / ТАСС
Фото: Владимир Фалин / ТАСС

На фото: председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук во время Всеукраинского фестиваля народного искусства «Хортица», 30 июля 1991 года.

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин близ Ровно в крестьянской семье. В 1953 году окончил техникум, в 1958 — экономический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в 1970 окончил аспирантуру Академии общественных наук при КПСС.

В 1960 году Кравчук находился на партийной работе. С 1972 по 1976 год был помощником секретаря ЦК компартии Украины. В 1976 году назначен первым заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ (Центральный комитет Коммунистической партии Украины)

Фото:Борис Бабанов / РИА Новости
Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

На фото: председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук (слева) и президент США Джордж Буш-старший во время посещения Софийского собора в Киеве, 29 июля — 1 августа 1991 года.

С июня по сентябрь 1990 года Кравчук занимает должность второго секретаря ЦК КПУ. С 23 июля политик также возглавлял Верховный совет Украины и Конституционную комиссию Украинской ССР

Фото:Владимир Песляк / ТАСС
Фото: Владимир Песляк / ТАСС

На фото: председатель Леонид Кравчук во время встречи с военнослужащими местного гарнизона, 5 сентября 1991 года

Фото:Игорь Костин / РИА Новости
Фото: Игорь Костин / РИА Новости

На фото: Кравчук во время пресс-конференции на избирательном участке после избрания его президентом Украины, 1 декабря 1991 года.

Леонид Кравчук был первым президентом Украины. Политик занимал пост с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994. Выборы прошли 1 декабря 1991 года одновременно с референдумом о независимости Украины. Кравчук одержал победу в первом туре, получив 61,59% голосов избирателей. За его ближайшего соперника, Вячеслава Черновола, проголосовали 23,27%

Фото:Валентина Кузьмина / ТАСС
Фото: Валентина Кузьмина / ТАСС

На фото слева направо: руководитель Комитета по оперативному управлению народным хозяйством Иван Силаев, председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук и президент СССР Михаил Горбачев, 28 декабря 1991.

8 декабря 1991 года вместе с президентом России Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем Кравчук подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

«Если бы Советский Союз был монолитным, мощным, управляемым государством, если бы Союз и его руководство поддерживалось советским народом всех республик, если бы не было экономического, политического и национально-патриотического кризиса в СССР, то никакой путч, никакие Беловежские соглашения не состоялись бы», — вспоминал политик в интервью

Фото:Дмитрий Телеоров / ТАСС
Фото: Дмитрий Телеоров / ТАСС
На фото: президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук подписали соглашение по Черноморскому флоту, государственная дача в Мухалатке, 3 августа 1992 года
Фото:Александр Макаров / РИА Новости
Фото: Александр Макаров / РИА Новости

На фото: Леонид Кравчук (слева) приветствует председателя Совета Министров России Виктора Черномырдина (справа) во время его визита на Украину, 28 марта 1993 года.

В 1992 году Кравчук подписал Хельсинкский заключительный акт, который положил начало процессу интеграции Украины с Европой. В июне 1992 года подписал закон о полном исключении упоминаний СССР из Конституции Украины. В январе 1994 года экс-президент объявил об отказе Украины от атомного оружия

Фото:Reuters
Фото: Reuters

На фото слева направо: президент США Билл Клинтон, президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук обмениваются рукопожатиями после подписания трехстороннего американо-российско-украинского Соглашения о ликвидации стратегических ракетных боеголовок на Украине, 14 января 1994 года

Фото:Андрея Мосиенко / AP
Фото: Андрея Мосиенко / AP

На фото слева направо экс-президенты Украины: Леонид Кучма, Виктор Янукович, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, 20 июня 2012 года. 

В июле 1993 года на Донбассе из-за экономического кризиса началась забастовка шахтеров. Верховная рада Украины приняла решение провести досрочные парламентские и президентские выборы. 10 июля 1994 года Кравчук во втором туре проиграл выборы Кучме с результатом 45,06% голосов против 52,15%

Фото:Игорь Головинов / Zuma / Global Look Press
Фото: Игорь Головинов / Zuma / Global Look Press

На фото: Леонид Кравчук и Юлия Тимошенко на церемонии возложения цветов к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве, 29 января 2015 года.

После президентского срока Кравчук был депутатом Верховной рады от фракции «Социально-рыночный выбор», депутатской группы «Конституционный центр», Социал-демократической партии Украины. В 2011 году политик возглавил Конституционную ассамблею по подготовке проекта новой Конституции Украины. С 2015 года занимал пост председателя общественной организации «Движение за Украину в НАТО».

«Украина должна быть в НАТО! Только один путь — стать членом НАТО и таким способом защитить возможность строить независимую Украину», — говорил Кравчук в интервью в 2021 году

Фото:Николай Лазаренко / РИА Новости
Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

На фото: Кравчук выступает на торжественном собрании в Верховной раде Украины, посвященном 20-й годовщине Конституции Украины, 28 июня 2016 года.

30 июля 2020 года Леонид Кравчук был назначен полномочным представителем Украины в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сменив на этом посту Леонида Кучму. Кравчук занимал пост вплоть до 21 февраля 2022 года.

27 февраля экс-президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко опубликовали обращение к украинцам по поводу специальной военной операции России на Украине

Фото:Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

На фото: экс-президент Украины представил свою книгу «Первый о власти» в свой 85-й день рождения в Киеве.

Летом 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце, после которой был отправлен на реабилитацию в немецкую клинику.

10 мая 2022 года в результате продолжительной болезни Леонид Кравчук умер.

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Александра Хмурковская Александра Хмурковская
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