Первый президент Украины: каким был Леонид Кравчук

На фото: председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук во время Всеукраинского фестиваля народного искусства «Хортица», 30 июля 1991 года.

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин близ Ровно в крестьянской семье. В 1953 году окончил техникум, в 1958 — экономический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в 1970 окончил аспирантуру Академии общественных наук при КПСС.

В 1960 году Кравчук находился на партийной работе. С 1972 по 1976 год был помощником секретаря ЦК компартии Украины. В 1976 году назначен первым заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ (Центральный комитет Коммунистической партии Украины)