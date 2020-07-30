Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины

Леонид Кравчук заменил Леонида Кучму на посту главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. «Время для отдыха не пришло», — заявил первый президент Украины

Леонид Кравчук (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе. Об этом сообщил офис действующего главы государства Владимира Зеленского, который опубликовал видеообращение Кравчука.

«Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился», — заявил Кравчук, которому уже исполнилось 86 лет.

Экс-президент также оценил работу Зеленского в установлении мира в Донбассе. Кравчук заявил, что нынешний глава Украины реанимировал «нормандскую четверку» и не боится принимать непопулярные решения.

До этого делегацию официального Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе возглавлял другой экс-президент Украины, 81-летний Леонид Кучма. О том, что он покинул группу, Зеленский сообщил 28 июля, поблагодарив Кучму за работу, которую назвал чрезвычайно важной и одновременно сложной.