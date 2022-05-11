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Зеленский отметил умение Кравчука находить мудрые слова для украинцев

Первый президент Украины умел находить слова, которые будут услышаны всеми, что особенно важно «в сложные, кризисные моменты, когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны», указал нынешний глава государства

Первый президент Украины Леонид Кравчук был «тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы», считает нынешний украинский лидер Владимир Зеленский. Слова главы государства приводятся на его сайте.

«Особенно это важно в сложные, кризисные моменты. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны», — отметил он.

По его словам, Кравчук «был не просто политиком и даже не просто исторической фигурой», он всегда оставался с Украиной, знал цену свободы и «всем сердцем» желал мира для своей страны.

«Вечный почет и память первому президенту независимой Украины!» — добавил Зеленский.

В правящей партии «Слуга народа» ранее отметили, что за время президентства Кравчука «был создан украинский герб, флаг, гимн, сформированы вооруженные силы Украины, а независимость Украины признана всем миром».

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
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Леонид Кравчук

Первый президент Украины умер 10 мая на 89-м году жизни. Летом 2021 года он перенес операцию на сердце, после чего больше месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Его отправили на реабилитацию в Германию, сообщала «Страна.ua».

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Кравчук руководил Украиной с 1991 по 1994 год. Вместе с президентом России Борисом Ельциным и главой Верховного совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем он подписал Беловежское соглашение о прекращении существования СССР.

С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022-го экс-президент возглавлял контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе.

Кравчук обвинял Россию в желании уничтожить Украину и называл своей самой большой ошибкой доверие к Москве.

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