Зеленский отметил умение Кравчука находить мудрые слова для украинцев
Первый президент Украины Леонид Кравчук был «тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы», считает нынешний украинский лидер Владимир Зеленский. Слова главы государства приводятся на его сайте.
«Особенно это важно в сложные, кризисные моменты. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны», — отметил он.
По его словам, Кравчук «был не просто политиком и даже не просто исторической фигурой», он всегда оставался с Украиной, знал цену свободы и «всем сердцем» желал мира для своей страны.
«Вечный почет и память первому президенту независимой Украины!» — добавил Зеленский.
В правящей партии «Слуга народа» ранее отметили, что за время президентства Кравчука «был создан украинский герб, флаг, гимн, сформированы вооруженные силы Украины, а независимость Украины признана всем миром».
Первый президент Украины умер 10 мая на 89-м году жизни. Летом 2021 года он перенес операцию на сердце, после чего больше месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Его отправили на реабилитацию в Германию, сообщала «Страна.ua».
Кравчук руководил Украиной с 1991 по 1994 год. Вместе с президентом России Борисом Ельциным и главой Верховного совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем он подписал Беловежское соглашение о прекращении существования СССР.
С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022-го экс-президент возглавлял контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе.
Кравчук обвинял Россию в желании уничтожить Украину и называл своей самой большой ошибкой доверие к Москве.