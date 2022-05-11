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Володин заявил о грозящем Украине «голодоморе» из-за долгов перед США

По словам председателя Госдумы, Вашингтон ищет пути вывоза с Украины зерна, чтобы «поскорее вернуть» предоставленные ей средства. Володин убежден, что американские власти не верят в победу Киева
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Вашингтон не верит в победу Киева и затягивает военные действия на Украине, предоставляя ей помощь, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. В то же время США ищут пути вывоза с Украины зерна, которое нужно ей самой — «вместо реальной помощи забирают самое необходимое, устраивая продразверстку», отметил депутат.

«Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», — написал он. Украину «закредитовывают все больше и больше», и это, по мнению Володина, не повышает благосостояние ее жителей.

Соединенные Штаты с начала военной операции на Украине поставляют стране военную, экономическую и гуманитарную помощь. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (по программе ленд-лиза Вашингтон в годы Второй мировой войны сдавал в аренду или передавал в долгосрочный кредит союзникам военную технику). На следующий день палата представителей конгресса одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине в размере $40 млрд.

Медведев предупредил об «охотниках поделить» $40 млрд помощи США Украине
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Дмитрий Медведев

Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в затягивании конфликта на Украине путем «накачки» ее оружием. После одобрения нижней палатой конгресса многомиллиардного пакета поддержки зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что помощь США объясняется не любовью к Украине и не желанием поддержать собственную экономику, а стремлением ограничить экономическое развитие и политическое влияние России.

10 мая Байден сообщил, что США вместе с союзниками ищут возможности вернуть на мировой рынок 20 млн т украинского зерна, чтобы добиться снижения мировых цен, которые из-за военных действий на Украине взлетели до рекордных значений.

По данным Минсельхоза США, в сезоне 2021/22 на долю Украины пришлось 10% мирового экспорта пшеницы (на долю России — 16%). Цены на продовольствие и удобрения в мире на фоне конфликта на Украине выросли в марте на 12,6%, до 159,3 п. — это рекорд с 1990 года. Ранее Байден выражал обеспокоенность в связи с возможной нехваткой продовольствия из-за событий на Украине.

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