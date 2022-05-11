Медведев предупредил об «охотниках поделить» $40 млрд помощи США Украине

Выделение этой суммы на помощь Украине одобрила палата представителей конгресса. Медведев заявил, что цель предоставления Киеву таких «огромных» средств — продолжение прокси-войны против России с целью ограничить ее развитие

Дмитрий Медведев (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Деньги, выделение которых Киеву одобрила палата представителей конгресса США, — огромные, и «охотников их поделить в американском ВПК будет немало», уверен зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», — написал Медведев в своем Telegram. По его мнению, Вашингтону не удастся осуществить задуманное: «быстрее сломается их печатный станок», за счет которого госдолг США постоянно увеличивается, а цели российской военной операции на Украине будут достигнуты.

Политик отметил, что американцы могут поблагодарить «свои русофобские власти» за рост цен на бензин и продукты.

Ранее палата представителей приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на $40 млрд. Пакет помощи включает поставку вооружений и гуманитарной помощи Киеву. Теперь инициативу должна одобрить верхняя палата американского конгресса — сенат.

Президент Джо Байден запрашивал помощь в размере $33 млрд, но конгрессмены, как выразился Медведев, «от щедрот накинули еще пару миллиардов».

С начала российской военной операции на Украине Вашингтон передал Киеву вооружения (гаубиц, зенитных систем Stinger, противотанковых ракет Javelin, беспилотников Ghost) на сумму более $3,5 млрд. В принятый сенатом пакет финансирования правительства на текущий финансовый год заложены гуманитарная, военная и экономическая помощь Украине в размере около $13,6 млрд.

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9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (по аналогичной программе США в годы Второй мировой войны сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение своим союзникам).

Российская сторона не раз предупреждала западные страны, что конвои с иностранным оружием на территории Украины станут для военных законными целями. При этом власти подчеркивают, что поставки вооружений Киеву не помешают Москве в проведении специальной военной операции.