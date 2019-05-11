Трамп отказался считать новые ракетные пуски КНДР «подрывом доверия» США

В конечном итоге, допустил американский лидер, он может разувериться в своих дружеских отношениях с Ким Чен Ыном, «но не сейчас». Новые ракетные запуски КНДР, полагает Трамп, были «очень стандартными вещами»

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп отказался считать новые ракетные запуски КНДР «подрывом доверия» в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном. Такую точку зрения американский лидер выразил в интервью изданию Politico.

«Они (ракеты. — РБК) [были запущены] на малом расстоянии, и я не считаю это подрывом доверия», — подчеркнул Трамп. «Вы знаете, в какой-то момент я могу [так подумать]. Но на данный момент нет», — добавил он.

Северная Корея, продолжил президент США, запустила «ракеты малой дальности». Это «очень стандартные вещи, очень стандартные», отметил глава государства.

При этом он допустил, что в конечном итоге все же может потерять веру в свои дружеские отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «Я имею в виду, что возможно, в какой-то момент я это сделаю, но сейчас совсем нет», — заявил Трамп.

С начала мая власти Северной Кореи совершили несколько новых ракетных испытаний. О первых Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил ранним утром 4 мая. Речи шла о ракетах малой дальности. На следующий день центральный печатный орган Трудовой партии КНДР, газета «Нодон синмун», опубликовала более десяти фотографий с учений, среди которых также были снимки запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса.