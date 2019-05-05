Пхеньян назвал цель ракетных запусков

По сообщению государственного агентства ЦТАК, это были учебные стрельбы. Их целью было проверить работоспособность крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности

Северокорейское государственное агентство ЦТАК подтвердило ракетные запуски с восточного побережья в стране в минувшую субботу, уточнив, что это были тренировочные стрельбы.

Цель учения состояла в том, чтобы проверить работоспособность «крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения, говорится в сообщении ЦТАК.

В нем также подчеркивается, что учениями руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

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