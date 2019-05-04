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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Сеул сообщил о запуске ракеты в КНДР
Речь идет о ракете малой дальности. Детали запуска и характеристики ракеты анализируют власти США и Южной Кореи

Северная Корея утром 4 мая запустила ракету малой дальности, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Сообщается, что пуск был произведен около 9 утра по местному времени из города Вонсан на восточном побережье в восточном направлении.  

Детали ракеты анализируются властями США и Южной Кореи, добавляет агентство. 

Материал дополняется. 

Автор: Мария Бондаренко
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