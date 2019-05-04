Сеул сообщил о запуске ракеты в КНДР

Сеул сообщил о запуске ракеты в КНДР

Речь идет о ракете малой дальности. Детали запуска и характеристики ракеты анализируют власти США и Южной Кореи

Северная Корея утром 4 мая запустила ракету малой дальности, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Сообщается, что пуск был произведен около 9 утра по местному времени из города Вонсан на восточном побережье в восточном направлении.

Детали ракеты анализируются властями США и Южной Кореи, добавляет агентство.

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