Министр обороны Японии сообщил о запуске КНДР баллистических ракет

Правительство Японии пришло к выводу, что 9 мая Северная Корея запустила баллистических ракет малой дальности. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны страны Такэси Ивая, передает Kyodo.

«Это явное нарушение резолюции Совета безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление», — подчеркнул японский министр.

Ранее Japan Times сообщала, что, по данным министерства обороны Японии, неопознанные ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны страны и не представляли угрозу ее территории.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных писало, что запуск ракет был произведен с ракетной базы в Пхенан-Пукто, расположенной в 77 км от Пхеньяна. Предполагалось, что это были ракеты средней или малой дальности.



