Северокорейские СМИ опубликовали фото новых учений с запуском ракет

Кроме того, опубликованы фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, который наблюдает за ходом учений c биноклем в руках.

Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер КНДР выразил «большое удовлетворение» тренировочными стрельбами и подчеркнул, что войска Северной Кореи должны оставаться «в состоянии повышенной готовности» «защиты политического суверенитета» страны. В сообщении агентства также говорилось, что цель учений — проверить работоспособность пусковых установок и тактического управляемого вооружения.

Учения состоялись 4 мая на восточном побережье страны. Первыми о них сообщили южнокорейские военные. По данным Сеула, на восточном побережье в направлении Японского моря было произведено несколько пусков. Учения стали вторыми после февральского саммита США — КНДР, на котором сторонам не удалось договориться о чем либо. На повестке стоял вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова.