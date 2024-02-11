Генсек НАТО назвал опасными слова Трампа об отказе защитить от России

Трамп пригрозил руководителю одной из стран НАТО, что США не придут на помощь в случае нападения России, если это государство не выполнит свои обязательства в рамках альянса. Его обвинили в подрыве безопасности НАТО

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Обсуждение того, что одна страна НАТО не придет на помощь другой в случае нападения, угрожают альянсу, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску», — сказал он.

Генсек НАТО пообещал, что «любое нападение на НАТО будет встречено совместным и решительным ответом».

Так Столтенберг отреагировал на слова бывшего президента США Дональда Трампа. Он поделился содержанием встречи с лидерами НАТО во время своего первого президентского срока. Политик рассказал, что президент «одной из больших стран» спросил его, получит ли защиту от нападения России та страна, которая не выполнила план альянса по тратам на оборону. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят», — сказал Трамп.

Страны НАТО обязались тратить на оборону не менее 2% от ВВП ежегодно. К этом году этой цели достигнут 11 стран альянса из 31-й. Больше всех по отношению к собственному ВВП тратит Польша — 4,2%. Пятая статья Договора о НАТО гласит, что вооруженное нападение на члена альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса, означая коллективную самооборону.

«Безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности по статье 5 служат только интересам Путина», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter (переименован в X).

Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что в Европе уже слышали подобные заявления от Трампа, «ничего нового под солнцем». «Мы не можем подбрасывать монетку о нашей безопасности каждые четыре года в зависимости от тех или иных выборов, а именно президентских выборов в США», — добавил он.

Российские власти отвергали намерения начинать войну со странами НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия не имеет территориальных претензий к странам альянса, а также «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.