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Военная операция на Украине ,  
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Байден назвал распад НАТО катастрофой для всего мира

Президент США Джо Байден назвал распад НАТО катастрофой для всего мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Возможный развал НАТО Байден связал с политикой Трампа, который грозил не защитить одну из стран блока от России, так как этот член альянса не тратился на оборону. Байден еще в 2019-м предупреждал о распаде НАТО из-за Трампа
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Если НАТО развалится, то это будет катастрофой не только для США и Европы, но и остального мира, заявил американский президент Джо Байден в интервью испаноязычному телеканалу Univision.

«Последнее, что нам нужно, это увидеть, как НАТО начинает разваливаться. Это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, катастрофой для Европы, катастрофой для всего мира», — сказал Байден.

Это заявление он сделал, отвечая на вопрос о согласовании финансирования военной помощи Украине. По мнению Байдена, решение не принимается из-за республиканцев в конгрессе, которые «боятся» Дональда Трампа, выдвигающегося в президенты. «Трамп руководит этой партией. Он держит ее железной хваткой. Все боятся противостоять ему, согласны они с ним или нет, и это невероятно опасно», — сказал Байден.

США более полугода не могут согласовать выделение нового финансирования для Украины. В феврале контролируемый демократами сенат одобрил законопроект, согласно которому Киев получил бы $60 млрд, но спикер подконтрольной республиканцам палаты представителей США Майк Джонсон пообещал заблокировать его. В ней разрабатывают свой билль, в котором может появиться пункт о том, что средства Украине будут выделены в качестве кредита. 7 апреля президент страны Владимир Зеленский допустил, что Киев согласится на помощь от Вашингтона в кредит.

Россия негативно оценивает западные военные поставки Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что система обороны Украины не может существовать без «внешней подпитки».

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Трамп в феврале на предвыборном митинге заявил, что, будучи главой государства, в разговоре с президентом некой «большой страны» пригрозил не защитить ее от России, если она не будет вкладываться в финансирование Североатлантического альянса. По утверждению Трампа, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Байден раскритиковал слова соперника, заявив, что тем самым он «пригласил» президента Владимира Путина «вторгнуться» в некоторые из стран НАТО. На этом фоне дипломаты стран альянса призвали европейские государства готовиться к выходу США из блока в случае победы Трампа на президентских выборах.

Перед своим избранием в 2020-м Байден также утверждал, что Трамп может разрушить НАТО, если будет переизбран на второй срок.

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