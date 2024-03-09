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Дипломаты призвали Европу готовиться к выходу США из НАТО при Трампе

Telegraph: дипломаты НАТО призвали Европу готовиться к выходу США при Трампе
Европейским странам необходимо подготовить сценарий, при котором США выйдут из НАТО или их роль в альянсе ослабнет, заявили дипломаты из государств блока. Некоторым странам придется взять на себя больше ответственности
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kim Min-Hee / Getty Images)

Дипломаты стран НАТО призвали европейские государства готовиться к выходу США из альянса в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, сообщает The Telegraph.

Дипломат из европейской страны блока заявил, что высказывания Трампа, в частности, угроза не защищать государства НАТО от России, если они не выполнят финансовые обязательства перед альянсом, вызывают беспокойство. По его словам, странам блока необходимо «заняться планированием» сценария, в котором приверженность США альянсу ослабнет.

В то же время собеседник издания отметил, что число стран, достигших цели НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП, значительно возросло, так что члены блока могут заявить Трампу, что он «получает то, что хотел».

Дипломат из другой страны НАТО говорит, что высказывания Трампа указали, что «мы настолько чрезмерно зависим от США». По его мнению, обсуждение того, как «застраховаться» от риска выхода Вашингтона из альянса, необходимо. В частности, таким странам, как Великобритания, взять на себя большее лидерство в области европейской безопасности, потому что «если США уйдут, возникнет огромный разрыв».

Еще один дипломат считает, что неопределенность в отношении роли США заставит европейские страны «больше думать в наших собственных столицах об оборонном планировании — адекватно оно или нет?»

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Издание отмечает, что Ким Даррок, бывший советник по нацбезопасности Великобритании (2012–2015) и экс-посол Британии в США (2016–2019) в колонке для Protest также призывал европейских лидеров быть готовыми к выходу США из НАТО. «Если бы я был чиновником в офисе любого премьер-министра в Европе, я бы поручил экспертам в правительстве начать обдумывать некоторые непредвиденные обстоятельства о том, как НАТО без Соединенных Штатов будет выглядеть и функционировать, — на всякий случай», — написал он.

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Бывший советник Трампа Джон Болтон рассказывал, что во время своего президентства тот рассматривал выход из блока. В то же время, по мнению самого Болтона, ослабление НАТО будет угрожать безопасности США. 

The New York Times выяснила ранее, что европейские чиновники уже обсуждают будущее НАТО без американского лидерства в случае победы Трампа на ноябрьских выборах. Пока в странах Европы нет понимания, какую политику выстраивать в случае его возвращения в Белый дом. Собеседники издания предположили, что географически наиболее близкие к России страны попытаются добиться расположения Трампа, нарастив закупки американского вооружения.

Трамп является основным кандидатом на выдвижение на пост президента США от республиканцев. Выборы состоятся в ноябре. Его соперником может стать действующий президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться от демократов.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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