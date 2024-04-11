Лукашенко призвал Россию вести переговоры не с Украиной

Лукашенко: России надо вести диалог не с Украиной, а со стоящими за ней силами

России нужно вести переговоры не с Украиной, а со стоящими за ней силами, сказал Лукашенко. Он сказал, что Минск мог бы помочь в диалоге с Киевом. Он также отметил, что ему не хотелось бы эскалации конфликта со стороны Запада

Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

России нужно вести переговоры не с Украиной, а с теми, кто за ней стоит, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Кремле, отвечая на вопрос, «как разговаривать» с Киевом после появления данных о его причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Видео с ответом Лукашенко опубликовал телеведущий Павел Зарубин в телеграм-канале.

Белорусский лидер отметил, что сейчас Москва «не разговаривает» с Киевом и вряд ли будет делать это в дальнейшем. Лукашенко сказал, что если будет нужно, то Минск поможет в переговорном процессе и «вклинится» в ситуацию.

«Стремиться вам туда, как-то с ними разговаривать смысла не вижу. Что вы, будете ползать перед кем-то и просить поговорить про «Крокус»? Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами, но за украинцами <...> стоят определенные силы, <...> вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут — патроны подносить», — сказал Лукашенко.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя ячейка запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» «Вилаят Хорасан», или ИГИЛ-Х. Следственный комитет сообщал, что получил данные о подготовке террористов к нападению, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины. Президент Владимир Путин утверждал, что для боевиков с украинской стороны готовили «окно» для перехода границы. Непосредственных исполнителей теракта задержали в приграничной Брянской области. Власти Украины заявили о непричастности к теракту.

Россия отмечала, что готова к мирным переговорам с Украиной, но не видит «каких-то горизонтов впереди». Киев указывал, что не согласится «ни на что вроде минских соглашений или замороженного конфликта».

Лукашенко также ответил на вопрос, нужна ли Белоруссии санитарная зона у границы с Украиной. Путин не раз заявлял о необходимости создания таковой, чтобы обеспечить защиту попадающих под обстрелы приграничных территорий России.

Белорусский лидер сказал, что для своей страны он не видит необходимости в подобной зоне. В ситуации с российскими регионами ее еще предстоит создать, это «непростые вопросы». «Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, но и от западных стран», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что ему не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эскалацию на Украине. В связи с этим он упомянул заявления западных лидеров о переброске военных на Украину, которых, указал президент, могут направить к границе с Белоруссией. Отправку западных контингентов не исключал французский лидер Эмманюэль Макрон, но многие другие политики, например канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвергали подобную возможность.