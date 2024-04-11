Кремль не увидел «горизонтов» для мирных переговоров с Украиной

Песков: Россия готова к переговорам с Украиной, но не видит горизонтов для этого

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Россия готова к мирным переговорам с Украиной, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин, однако из-за действующего на Украине запрета вести переговоры с Москвой, «каких-то горизонтов впереди» российская сторона не видит. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Этот процесс [мирных переговоров] для нас является предпочтительным для решения наших задач. Но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, считает ли Москва позитивным знаком заявление швейцарского МИДа о готовности опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году, пресс-секретарь президента указал, что геополитическая реальность с тех пор сильно изменилась. «И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — добавил он.

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