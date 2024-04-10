Замгенсека НАТО заявил о недоверии к России в переговорах

России «нельзя доверять» в том, что касается мирных переговоров, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью британской радиостанции LBC.

«Даже если они (российские власти. — РБК) со временем начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения. Нам очень важно гарантировать, что Украина становится ближе к НАТО и Евросоюзу», — считает он, выражая уверенность, что Украина станет членом НАТО.

Джоанэ отметил, что страны НАТО, в том числе Великобритания, «пренебрегали обороной», поэтому они не готовы к возможной войне.

Москва не раз говорила, что открыта к переговорам, но на своих условиях, в числе которых — признание за ней новых территорий. Киев в числе требований называет выход к границам 1991 года и вывод российских войск.

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