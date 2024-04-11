Как правящая партия Южной Кореи проиграла выборы из-за пучка лука

Оппозиция Южной Кореи одержала убедительную победу на парламентских выборах. Как правящую партию подвели нецензурная брань президента и скандалы вокруг его супруги — в материале РБК

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Чем завершились выборы в Южной Корее

10 апреля в Южной Корее прошли парламентские выборы, которые расценивались как своеобразный референдум о доверии президенту Юн Сок Ёлю, возглавившему страну в мае 2022 года. После выборов 2020 года его партия «Сила народа» была второй по численности фракцией в Национальной ассамблее прежнего созыва и рассчитывала теперь получить большинство. Однако оппозиционная Демократическая партия («Тобуро») вновь одержала победу, получив 175 из 300 мест в парламенте, следует из предварительных результатов голосования, опубликованных Национальной избирательной комиссией. «Сила народа» сохранила второе место, но ухудшила результат, получив 108 мест против 114 четырьмя годами ранее. Оппозиционная Корейская инновационная партия, основанная незадолго до выборов бывшим министром юстиции Чо Гуком, получила 12 мест. Другие мелкие партии получили пять оставшихся депутатских мандатов. Таким образом, «антиюновские» партии получили 192 места — немногим меньше двух третей.

Разрыв между правящей партией и контролирующей Национальную ассамблею оппозицией стал самым большим с конца 1980-х годов, когда Южная Корея перешла к демократии. Прошедшие выборы отличились самой высокой за 32 года явкой — 67%.

В случае победы на парламентских выборах правящая партия рассчитывала предпринять ряд мер по сокращению бюджетных расходов, дерегуляции бизнеса, снижению налогов для компаний и сделок с недвижимостью и расширить использование атомной энергии, пишет Bloomberg. Демократическая партия, напротив, выступает за отказ от ядерной энергии и рост налогов. Кроме того, «Тобуро» выступает за сближение с Северной Кореей, а «Сила народа» придерживается курса на военно-политическое сдерживание и давление на Пхеньян.

За несколько месяцев до выборов южнокорейские наблюдатели и сам Юн выражали опасения, что КНДР предпримет военную провокацию, чтобы повлиять на исход голосования. В последние недели Пхеньян действительно провел ракетные пуски и военные учения, которые, впрочем, вписывались в его общую политику и вряд ли были привязаны к парламентским выборам в Южной Корее.

Северокорейское руководство и печатные органы пока никак не отреагировали на поражение правящей партии Южной Кореи на выборах. Однако 11 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало материал о визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира в день выборов. Во время встречи с преподавателями и курсантами лидер КНДР изучил макет Сеула и призвал армию «как никогда» активно готовиться к войне.

Почему правящая партия проиграла

Парламентские выборы прошли на фоне роста цен на потребительские товары и особенно сельскохозяйственную продукцию — в марте она подорожала на 20,5% в годовом выражении. Чтобы продемонстрировать, что власти контролируют ситуацию, Юн отправился на рынок, как потом оказалось, сильно субсидируемый, и похвастался разумными ценами на зеленый лук. Его высказывание тут же принялись высмеивать в социальных сетях, а оппозиционные политики пообещали, что «президентство Юна погубит пучок зеленого лука».

На позициях правящей партии также отразилась забастовка интернов и ординаторов, продолжающаяся с конца февраля. Более 90% врачей младшего звена написали заявления об увольнении после анонсированного Юном увеличения числа мест в медвузах. Из-за нехватки медперсонала больницы были вынуждены закрыть часть отделений и массово перенести плановые операции. Если поначалу избиратели были на стороне президента, а его рейтинг одобрения в начале марта впервые за много месяцев преодолел отметку в 40%, то вскоре недовольство корейцев обратилось на Юна и его партию — и в начале апреля рейтинг президента обвалился до 34%.

Более того, впервые за много лет на исход парламентских выборов повлияла внешняя политика, сказал РБК доцент кафедры дипломатических исследований Университета Ёнсэ Джеффри Робертсон. «Неудачные политические решения, неудачные назначения и дипломатические оплошности привели к тому, что действия Юна на международной арене вызвали общественное осуждение», — отметил он.

Стоит иметь в виду, что Юн Сок Ёль был избран президентом с минимальным перевесом за всю историю страны — около 0,7%. У бывшего прокурора практически не было политического опыта, особенно в общении с зарубежными лидерами. Поэтому первые два года его президентства ознаменовались чередой ярких дипломатических faux pas.

Например, во время визита в Нью-Йорк осенью 2022 года Юн в беседе с советниками нецензурно выразился об американских конгрессменах, не осознавая, что его разговор могут услышать журналисты. Южнокорейский президент также подвергся серьезной критике, потому что не посетил похороны королевы Великобритании Елизаветы II, хотя находился в это время в Лондоне. А неосторожное высказывание Юна во время визита в ОАЭ в январе 2023 года привело к ухудшению отношений между Сеулом и Тегераном.

Как поражение повлияет на президентство Юна

Вскоре обнародования результатов «Силы народа» премьер-министр Хан Док Су и ключевые советники президента, включая главу его администрации Ли Кван Сопа, подали заявления об отставке. Свою должность покинул и и.о. главы партии Хан Дон Хун, публично извинившись за то, что не смог «завоевать умы» сограждан.

Хотя оппозиция не преодолела рубеж в две трети мест в парламенте, который позволил бы ей проводить ветированные президентом законопроекты и даже осуществить импичмент, Юн Сок Ёль все равно стал «хромой уткой», отметил Робертсон. Особенно это скажется на внешней политике Сеула — теперь Юну придется сосредоточиться на внутриполитических вопросах.

Немалую роль играет и то, что члены Национальной ассамблеи из оппозиционных партий настаивают на проведении расследований в отношении Юн Сок Ёля и его супруги Ким Кон Хи, которую обвиняют в манипуляции с ценами на акции Deutsch Motors, автодилера BMW в Корее, в период с 2009 по 2012 год. Юн наложил вето на законопроект, который инициировал бы соответствующее специальное расследование в отношении первой леди, еще в январе.

Кроме того, в конце 2023 года вокруг Ким разгорелся другой скандал — ее заподозрили в коррупции из-за видео, на котором она в конце 2022 года принимает в подарок сумку Christian Dior от пастора, пытавшегося добиться смягчения позиции Сеула в отношении Северной Кореи.

С начала года первая леди Южной Кореи ни разу не появлялась на публике и не сопровождала супруга во время предвыборной кампании весной, но оппозиционеры о ней не забыли. Глава Корейской инновационной партии Чо Гук позировал для предвыборных снимков с сумкой Dior и пучком зеленого лука. На следующий день после выборов Чо заявил, что после начала работы нового созыва Национальной ассамблеи 30 мая вновь предпримет попытку инициировать расследование в отношении Ким.

Южнокорейская газета «Донга Ильбо» отмечает, что в оставшиеся три года своего президентства Юн Сок Ёль не сможет утверждать бюджет без согласия оппозиционных партий. Bloomberg прогнозирует, что поражение на выборах вряд ли скажется на инициативах Юна, не требующих парламентского одобрения, — сближению с Японией и США и давлению на КНДР.

Впрочем, внутриполитические перипетии все равно сделают из Юна «хромую утку» и в дипломатическом плане, считает Робертсон. «У внешнеполитических партнеров будет меньше уверенности в том, что он пользуется полной общественной поддержкой, и они будут знать, что он не сможет добиться законодательного закрепления каких-либо достигнутых путем переговоров соглашений», — пояснил эксперт. Он также предположил, что инициативы Юна вряд ли переживут его президентство, поскольку будут отменены или трансформированы следующей администрацией.

Президента Южной Кореи избирают на один пятилетний срок, поэтому Юн Сок Ёль в любом случае не может претендовать на переизбрание в 2027 году. Однако его неудачный опыт на парламентских выборах и низкие рейтинги одобрения на протяжении всего президентства, скорее всего, повлияют на следующую президентскую кампанию. «Обеспокоенность по поводу неэффективности администрации Юна и ее политических подходов будет означать, что кандидаты с меньшей вероятностью будут придерживаться аналогичного курса, что приведет к левоцентристскому сдвигу в политических подходах основных кандидатов», — резюмировал Робертсон.