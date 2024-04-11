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Оппозиция разгромила правящую партию на выборах в Южной Корее

Либеральная оппозиция разгромила правящую партию на выборах в Южной Корее
Южнокорейская оппозиция получила 174 места из 300, правящая партия — около 100. Выборы прошли при рекордной явке, а голосованию предшествовали череда скандалов
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия Кореи (ДПК) победила на парламентских выборах, значительно опередив правящую Партию народной власти (ПНВ), передает Korea Times.

По результатам подсчетам почти всех голосов, ДПК получает 174 места из 300, у правящей партии 108 мест. В совокупности оппозиционные партии получили немногим более 180 мест, что разнится с данными экзит-поллов, прогнозировавших блоку до 200 мест.

ДПК придерживается либеральных воззрений, ПНВ — консервативных.

В выборах приняли участие 29,7 млн корейцев, явка составила 67%. Это самый высокий показатель явки на парламентских выборах за всю историю страны, но он ниже явки на президентских выборах 2022 года, на которых победил нынешний президент республики.

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Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

Предвыборной кампании оппозиции помогло то, что ей удалось создать администрацию консервативного президента Юн Сок Ёля как излишне прояпонского политика, отмечает Channel News Asia. Этому помогло решение властей о выплате компенсаций жертвам концлагерей из госбюджета и пассивная реакция на сброс очищенных радиоактивных сточных вод с японской АЭС Фукусима.

Как пишет Reuters, предвыборная гонка воспринималась многими аналитиками как референдум о доверии президенту, популярность которого падала из-за череды политических скандалов и роста стоимости жизни.

Один из скандалов возник после того, как супруге президента Ким Кон Хи подарили сумку Dior за $2200, тогда как государственным чиновникам и их супругам в Южной Корее запрещено получать подарки на сумму более $750 или в общей сложности на сумму $2245 в течение финансового года.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Южная Корея парламентские выборы
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