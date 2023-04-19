Сеул до сих пор не поставлял на Украину оружие из-за возможной реакции России

Слова президента Южной Кореи об оружии для Украины вызвали критику Москвы Почему один из основных союзников США не спешит предоставлять военную помощь Киеву

В Москве резко отреагировали на слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставки вооружений на Украину. Какую позицию сейчас занимает Сеул, разбирался РБК

Гаубица K9 и танк K2 (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Почему президент Южной Кореи заговорил об оружии

Южная Корея может начать поставлять на Украину оружие в случае возникновения серьезной угрозы мирному населению этой страны, заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters, вышедшем 19 апреля. «Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например в случае масштабных нападений на мирное население <...> или серьезных нарушений законов войны, то нам будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи», — сказал он.

Агентство отмечает, что президент Республики Корея впервые заговорил о возможной передаче вооружений Киеву. По мнению Юн Сок Ёля, международное право не ограничивает степень поддержки обороны и восстановления Украины. Южнокорейские власти примут «наиболее подходящие меры» с учетом развития ситуации в зоне боевых действий и отношений с конфликтующими сторонами, сказал он. При этом президент последовательно осуждает военные действия в регионе, он назвал их «незаконными и нелегитимными».

Интервью вышло в преддверии визита Юна в Вашингтон, запланированного на следующую неделю. Там у него должны пройти переговоры с президентом США Джо Байденом, приуроченные к 70-летию установления союзнических связей между двумя странами.

США выступают за расширение военной поддержки Украины. Неделей раньше стало известно, что США подписали контракт с правительством Южной Кореи на получение 500 тыс. 155-миллиметровых снарядов в долг. Об этом сообщила южнокорейская газета Dong-a Ilbo со ссылкой на источники в правительстве. По данным газеты, это в пять раз больше количества боеприпасов, которые Сеул передал Америке в 2022 году (100 тыс.), и примерно половина от того объема, который США поставили Украине в том же году. По условиям сделки между Вашингтоном и Сеулом, снаряды должны остаться на территории США, однако их предоставление увеличит возможности оказания военной помощи Украине.

Что удерживает Сеул от поставок

С начала российской специальной военной операции Южная Корея передавала Украине товары медицинского назначения и нелетальное военное оборудование, такое как противогазы.

Причин для отказа от поставок оружия у Сеула несколько. Первая — внутренняя. Согласно действующему Закону о внешней торговле, правительству запрещен экспорт вооружений за исключением «мирных целей», то есть для поддержания мира. Как уточняет Economist, Сеул не всегда буквально следовал этому закону, в частности продавал оружие Саудовской Аравии и ОАЭ, которые потом отправляли его участникам гражданской войны в Йемене. Такие же ограничения действовали в Норвегии, Германии и Швеции, но они были пересмотрены с начала масштабных военных действий на Украине, напомнил во время своего визита в Южную Корею в январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сеулу тоже, чтобы изменить эту политику, придется менять законодательство. При этом парламент контролирует оппозиционная президенту демократическая партия «Тобуро». Позиция ее лидера Ли Чжэ Мёна достаточно противоречива. Сперва он говорил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже несет ответственность за начало военных действий. Но, как отмечает Economist, более чем за год конфликта Ли скорректировал свои взгляды, но это не гарантирует того, что «Тобуро» поддержит изменение Закона о внешней торговле. Проведенный в июне прошлого года опрос Gallup Korea показал, что только 15% респондентов в стране поддерживают предоставление летального оружия Киеву.

Вторая причина опасений Сеула — возможный ответ России. В среду его сформулировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев: «Интересно, что скажут жители этой страны (Южной Кореи. — РБК), когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?»

Экспорт и импорт вооружений из Северной Кореи был значительно ограничен решением Совета Безопасности ООН в 2006 году, а в 2009 и 2016 годах при поддержке России режим был ужесточен практически до полного эмбарго.

Прежняя администрация Южной Кореи (Юн вступил в должность президента в мае прошлого года) не хотела портить отношения с Россией, которую рассматривала как потенциального партнера в возобновлении переговоров по ядерной программе Северной Кореи, а нынешняя опасается, что Россия может ответить предоставлением КНДР современных авиационных и других технологий, которые позволят Пхеньяну продвинуть вперед свою программу вооружений, указал в издании The Diplomat Трой Стангарон из американского Института экономики Кореи.

Северная Корея, которая до сих пор формально находится с Южной в состоянии войны (перемирие было заключено в 1953 году), в последнее время нарастила темп ракетных испытаний. В частности, ею в 2022 году было осуществлено 68 пусков ракет — в десять раз больше, чем годом ранее, в нынешнем году — уже 12 запусков, подсчитал журнал Time. Последними стали прошедшие 13 апреля испытания новой баллистической ракеты большой дальности.