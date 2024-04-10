Минобороны заявило о поражении базы ВСУ с гаубицами и цехов сборки дронов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили базу хранения оружия и боеприпасов ВСУ, где были 32 152-мм пушек-гаубиц Д-20, сообщает Минобороны.

Помимо того, военные поразили два цеха сборки беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. За сутки средства ПВО сбили 172 украинских дрона, три авиационные бомбы Hammer французского производства и два снаряда HIMARS и «Ураган».

Также за минувшие сутки военные отразили 11 атак ВСУ на авдеевском направлении, четыре — на донецком, две — на южнодонецком.

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