На Украине сообщили о возгорании на энергообъекте в Одесской области
В результате взрыва в Одесской области произошло возгорание на территории энергетического объекта, сообщили Силы обороны юга Украины. Пожар оперативно ликвидирован, люди не пострадали.
По данным украинских военных, взрывы также фиксировались в Николаевской области.
Утром 10 апреля ВСУ сообщили, что в Одессе повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.
В Николаевской области тогда же после взрыва на энергообъекте произошел пожар, его локализовали. Пострадавших не было. Глава администрации региона Виталий Ким сообщал о введении аварийных отключений на объекте и работах по его восстановлению, к 8:00 мск подачу электроэнергии абонентам восстановили.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.