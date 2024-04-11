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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили о возгорании на энергообъекте в Одесской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В результате взрыва в Одесской области произошло возгорание на территории энергетического объекта, сообщили Силы обороны юга Украины. Пожар оперативно ликвидирован, люди не пострадали.

По данным украинских военных, взрывы также фиксировались в Николаевской области.

В Николаевской области после взрыва начался пожар
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Утром 10 апреля ВСУ сообщили, что в Одессе повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.

В Николаевской области тогда же после взрыва на энергообъекте произошел пожар, его локализовали. Пострадавших не было. Глава администрации региона Виталий Ким сообщал о введении аварийных отключений на объекте и работах по его восстановлению, к 8:00 мск подачу электроэнергии абонентам восстановили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Георгий Смирнов
Украина Одесская область Николаевская область
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