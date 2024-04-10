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В Пентагоне заявили о желании «проучить» Россию из-за Крыма

Уолландер: США хотели бы преподать урок России из-за Крым
Безопасность США зависит от закрепления факта, что «агрессия приведет к очень дорогостоящему провалу», заявила помощница главы Пентагона, говоря о присоединении Крыма. Москва считает принадлежность полуострова закрытым вопросом
Селеста Уолландер
Селеста Уолландер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США стремятся сохранить Украину в качестве независимого государства, способного к самообороне и сдерживанию противника, помощь Киеву влияет на происходящее в других регионах. Об этом заявила помощница главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам. Трансляция ведется на YouTube.

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц спросил у нее, необходимо ли для нанесения России стратегического поражения исключить Крым из ее состава, помощница шефа Пентагона ответила утвердительно. «Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать Путину урок, так что, да», — ответила Уолландер (цитата по «РИА Новости»).

Крым вошел в состав России весной 2014 года по результатам референдума. Законодательство Украины не предусматривает выход территорий из состава путем референдумов, Киев не признал результаты голосования, а вместе с ним — большинство стран мира. Президент Владимир Путин заявлял, что жители полуострова свой выбор сделали, а вопрос территориальной принадлежности исторически закрыт.

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Европейские союзники разделяют ответственность за коллективную оборону, Вашингтон вместе с ними «намерен закрепить урок о том, что агрессия приведет к очень дорогостоящему провалу», поскольку «безопасность и процветание Америки зависят от этого факта», добавила она.

Уолландер отметила, что Китай наблюдает за реакцией США на действия России и делают выводы, как Вашингтон будет исполнять свои обязательства перед союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. США возглавляют контактную группу партнеров Украины, передающей ей военную поддержку, за время работы Киев получил помощь в сфере безопасности, превышающую $88 млрд, напомнила она.

Президент Владимир Путин отмечал стратегическую важность Крыма для России. По его мнению, полуостров имеет для страны «огромное цивилизационное и сакральное значение». Москва считает территориальную принадлежность полуострова закрытым вопросом, а также критикует страны Запада за поставки оружия и техники Киеву.

В Пентагоне заявили о желании «проучить» Россию из-за Крыма
В Пентагоне заявили о желании «проучить» Россию из-за Крыма

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