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Попытка военного переворота в Судане. Главное
11 апреля командование армии Судана решило отстранить от власти президента страны Омара аль-Башира. С декабря в стране идут протесты, принявшие политический характер. Главное о попытке переворота в Судане — в обзоре РБК
Фото: Reuters

Что происходит

  • 11 апреля в столице Судана Хартуме состоялась встреча военного командования страны. Руководители армии решили отстранить президента Омара аль-Башира от власти и распустить правительство, сообщили СМИ региона со ссылкой на источники. Также упоминалось, что в четверг планируется «важное объявление» со стороны командования.
  • Позже агентство Reuters сообщило, что аль-Башир решил уйти в отставку после 25 лет правления.
  • Масштабные протесты против действующей власти в Судане начались в декабре. Основным требованием было снижение цен на хлеб. Потом митингующие стали требовать отставки президента Омара аль-Башира.

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Отстранить нельзя помиловать: что было с президентами после потери власти

  • В конце февраля аль-Башир решил отложить проведение через парламент поправок в Конституцию, разрешающих ему участвовать в выборах главы государства в 2020 году. Он также на год ввел в стране режим ЧП, распустил правительство и призвал стороны сесть за стол переговоров. «Требования граждан о лучших условиях жизни законны», — сказал он.
  • 6 апреля в Хартуме началась сидячая забастовка. Военные пресекли попытки службы безопасности разогнать протестующих. По данным Reuters, в столкновениях погибли не менее 20 человек.
  • В российском посольстве в Судане заявили, что обстановка в стране спокойная и угрозы для россиян там нет. В диппредставительстве считают преждевременным говорить о военном перевороте до официальных заявлений военного руководства страны.

Видео: РБК

Что известно о президенте Судана аль-Башире

  • Впервые Омар аль-Башир занял пост президента в 1993 году, придя к власти в результате военного переворота за несколько лет до этого. Последний раз его переизбрали в 2015-м, он набрал более 94% голосов.
  • Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира в 2008 году. Его обвинили в геноциде в Дарфуре — западном регионе страны. Там разгорелся межэтнический конфликт, перешедший в противостояние между правительственными войсками и повстанцами, начался в 2003 году, но подписанные мирные договоры не смогли положить ему конец. Только за первые несколько лет в регионе погибли, по разным оценкам, до 300 тыс. человек и более двух млн человек стали беженцами.

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Мечта диктатора: как правителям удавалось избегать переворота

Материал дополняется

Автор: Анастасия Антипова
Теги: Судан, переворот
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