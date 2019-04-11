Попытка военного переворота в Судане. Главное

11 апреля командование армии Судана решило отстранить от власти президента страны Омара аль-Башира. С декабря в стране идут протесты, принявшие политический характер. Главное о попытке переворота в Судане — в обзоре РБК

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Что происходит

11 апреля в столице Судана Хартуме состоялась встреча военного командования страны. Руководители армии решили отстранить президента Омара аль-Башира от власти и распустить правительство, сообщили СМИ региона со ссылкой на источники. Также упоминалось, что в четверг планируется «важное объявление» со стороны командования.

Позже агентство Reuters сообщило, что аль-Башир решил уйти в отставку после 25 лет правления.

Масштабные протесты против действующей власти в Судане начались в декабре. Основным требованием было снижение цен на хлеб. Потом митингующие стали требовать отставки президента Омара аль-Башира.

В конце февраля аль-Башир решил отложить проведение через парламент поправок в Конституцию, разрешающих ему участвовать в выборах главы государства в 2020 году. Он также на год ввел в стране режим ЧП, распустил правительство и призвал стороны сесть за стол переговоров. «Требования граждан о лучших условиях жизни законны», — сказал он.

6 апреля в Хартуме началась сидячая забастовка. Военные пресекли попытки службы безопасности разогнать протестующих. По данным Reuters, в столкновениях погибли не менее 20 человек.

В российском посольстве в Судане заявили, что обстановка в стране спокойная и угрозы для россиян там нет. В диппредставительстве считают преждевременным говорить о военном перевороте до официальных заявлений военного руководства страны.