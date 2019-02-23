Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,18 EUR Бирж. 74,09 -0,22 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,16 64,77 EUR Нал. 75,08 73,53 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1330 -0,0004 BTC/USD Бирж. 4 058,60 48,60 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 028,76 0,69% Nasdaq 7 526,75 0,90%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 22 фев, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 22 фев, 12:19
В Судане на фоне протестов на год ввели режим ЧП Политика, 01:14 Певцу R Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии Общество, 00:50 США и Китай договорились о валютном регулировании Политика, 00:33 Космоплан Ричарда Брэнсона впервые испытали с пассажиром на борту Технологии и медиа, 00:04 Додон прокомментировал сообщения о письме о покушении на него Политика, 00:00 Миллиардер Брэнсон устроил концерт на границе с Венесуэлой. Фоторепортаж Политика, 22 фев, 23:47  Минобороны ответило на претензии Швеции по поводу маневров Су-27 Политика, 22 фев, 23:33 УЕФА назвал города-кандидаты на проведение финала Лиги чемпионов Общество, 22 фев, 23:14 Захарова прокомментировала отказ от русского языка на казахской валюте Политика, 22 фев, 22:56 Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева Политика, 22 фев, 22:27 В Швеции заявили о «неприемлемом» маневре российского истребителя Политика, 22 фев, 22:18 Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом» Бизнес, 22 фев, 22:11 Пятеро российских легкоатлетов оспорили свою дисквалификацию в CAS Общество, 22 фев, 22:00 Польша заподозрила Еврокомиссию в следовании интересам России Политика, 22 фев, 21:56
Политика ,  
0 
В Судане на фоне протестов на год ввели режим ЧП

Президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год, об этом он рассказал в ходе телеобращения, передает телеканал Al Jazeera.

Такое заявление он сделал на фоне акций протеста, которые продолжаются с 19 декабря, отмечает телеканал. В частности, аль-Башир попросил парламент страны отложить поправки в Конституцию, которые позволят ему участвовать в президентских выборах в 2020-м.

«Требования граждан о лучших условиях жизни законны», — сказал президент, отметив, что призывает стороны сесть за стол переговоров. Сам аль-Башир, по его словам, находится на стороне «молодежи, которая представляет будущее Судана».

Изначально протесты возникли на севере страны из-за резко возросших цен на хлеб, однако позже митингующие стали требовать прекращения правления аль-Башира, отмечает Al Jazeera. В Суданской ассоциации профессионалов после обращения президента призвали продолжать демонстрации, пока их главное требование, отставка аль-Башира, не будет выполнено.

Аль-Башир — самый долгоправящий государственный лидер Африки, он занимает пост президента Судана с октября 1993 года, на последних выборах главы государства, которые прошли в 2010-м, он набрал 68,24% голосов.

Теги: Судан, режим чп
Материалы по теме
Вертолет с 23 военными упал на спорной территории Судана
Общество
В Судане 14 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
Общество
США назвали условия исключения Судана из списка спонсоров терроризма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter