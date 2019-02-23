В Судане на фоне протестов на год ввели режим ЧП

В Судане на фоне протестов на год ввели режим ЧП

Президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год, об этом он рассказал в ходе телеобращения, передает телеканал Al Jazeera.

Такое заявление он сделал на фоне акций протеста, которые продолжаются с 19 декабря, отмечает телеканал. В частности, аль-Башир попросил парламент страны отложить поправки в Конституцию, которые позволят ему участвовать в президентских выборах в 2020-м.

«Требования граждан о лучших условиях жизни законны», — сказал президент, отметив, что призывает стороны сесть за стол переговоров. Сам аль-Башир, по его словам, находится на стороне «молодежи, которая представляет будущее Судана».

Изначально протесты возникли на севере страны из-за резко возросших цен на хлеб, однако позже митингующие стали требовать прекращения правления аль-Башира, отмечает Al Jazeera. В Суданской ассоциации профессионалов после обращения президента призвали продолжать демонстрации, пока их главное требование, отставка аль-Башира, не будет выполнено.

Аль-Башир — самый долгоправящий государственный лидер Африки, он занимает пост президента Судана с октября 1993 года, на последних выборах главы государства, которые прошли в 2010-м, он набрал 68,24% голосов.