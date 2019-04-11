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Политика ,  
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СМИ сообщили о военном перевороте в Судане
Армия Судана приняла решение отстранить от правления президента Омара аль-Башира и распустить правительство. Протесты с требованием отставки правящего более 25 лет президента продолжаются с декабря прошлого года
Фото: Reuters

В столице Судана Хартуме 11 апреля проходит встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение, а также распустить правительство. Об этом сообщают источники телеканалов Al-Hadath и Al-Mayadeen.

Сейчас на улицах столицы находится большое количество военных. Группа военнослужащих вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. По данным Al-Hadath, командование готовится сделать важное объявление в эфире, его обещают распространить в ближайшее время.

По информации источников, сейчас закрыт столичный аэропорт, арестован экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн. Есть сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха. 

В конце декабря прошлого года в Судане начались массовые протесты. Изначально митингующие добивались снижения цен на хлеб. Впоследствии активисты стали требовать отставки президента страны Омара аль-Башира, находящегося у власти с 1993 года. В середине февраля глава государства распустил кабмин и ввел в стране режим чрезвычайного положения на год.

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С 6 апреля перед резиденцией аль-Башира в Хартуме проходит сидячая забастовка. Правоохранители и агенты службы безопасности и разведки Судана пытались разогнать протестующих, но армия страны предотвратила эти попытки. В столкновениях погибли по меньшей мере 20 человек, включая силовиков, более 150 пострадали, передает Reuters.

В 2008 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде во время конфликта в западном суданском регионе Дарфур. В апреле 2015 года аль-Башир был переизбран на очередной президентский срок, тогда он получил более 94% голосов избирателей.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Судан, военный переворот, Омар аль-Башир, массовые протесты
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