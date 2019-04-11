Посольство заявило об отсутствии угроз для россиян в Судане

Посольство заявило об отсутствии угроз для россиян в Судане

Угрозы российским гражданам в Судане, где, по данным СМИ произошел военный переворот, нет. Об этом РБК заявили в посольстве России в республике.

«О военном перевороте или каких-либо действиях говорить рано, пока не будет дано заявление военного командования», — пояснили в посольстве.

Представитель российского диппредставительства добавил, что обстановка в Судане остается спокойной, местное население ведет себя дружелюбно.

Ранее источники телеканалов Al-Hadath и Al-Mayadeen сообщили, что в столице Судана Хартуме 11 апреля проходит встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и распустить правительство. Позднее Reuters передало, что лидер Судана ушел в отставку на фоне массовых протестов в стране.