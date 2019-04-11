Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Лидер КНДР заявил, что стране нужно развивать экономику и наносить удары по тем, кто считает, что может поставить Пхеньян на колени при помощи санкций

Ким Чен Ын (Фото: Jorge Silva / AP)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — сказал Ким Чен Ын на пленарном заседании правящей партии в среду.

По его словам, судьбу революции в КНДР определят уверенность в себе и независимая экономика. Как отмечает Yonhap, с таким заявлением Ким Чен Ын выступил накануне встречи президента США Дональда Трампа и его южнокорейского коллеги Мун Чдэ Ина в Вашингтоне — 11 апреля стороны должны обсудить подход к решению ядерного вопроса КНДР.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в сенате, заявил, что администрация Трампа хотела бы иметь возможность частично снизить санкции против Пхеньяна, оставив при этом большую часть ограничений в силе до тех пор, пока режим Ким Чен Ына не перестанет быть ядерной угрозой, пишет Newsweeek.