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Политика ,  
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Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Лидер КНДР заявил, что стране нужно развивать экономику и наносить удары по тем, кто считает, что может поставить Пхеньян на колени при помощи санкций
Ким Чен Ын (Фото: Jorge Silva / AP)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — сказал Ким Чен Ын на пленарном заседании правящей партии в среду.

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По его словам, судьбу революции в КНДР определят уверенность в себе и независимая экономика. Как отмечает Yonhap, с таким заявлением Ким Чен Ын выступил накануне встречи президента США Дональда Трампа и его южнокорейского коллеги Мун Чдэ Ина в Вашингтоне — 11 апреля стороны должны обсудить подход к решению ядерного вопроса КНДР.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в сенате, заявил, что администрация Трампа хотела бы иметь возможность частично снизить санкции против Пхеньяна, оставив при этом большую часть ограничений в силе до тех пор, пока режим Ким Чен Ына не перестанет быть ядерной угрозой, пишет Newsweeek.

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Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В последний раз Трамп и Ким Чен Ын встречались на саммите во Вьетнаме в конце феврале, тогда их переговоры завершились досрочно и без подписания каких-либо соглашений. По словам Помпео КНДР попросила снять с нее все санкции в обмен на «обширные меры» по своему крупнейшему ядерному объекту — научно-исследовательскому центру в Йонбёне, но ясности в том, что может предложить Пхеньян не было.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Ким Чен Ын, санкции
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