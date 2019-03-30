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Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
В ходе переговоров в Ханое Дональд Трамп просил лидера КНДР передать США все имеющееся у Пхеньяна ядерное оружие. Ким Чен Ын на это предложение ответил отказом
Фото: KRT / AP

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters. В соответствии с этой бумагой Пхеньян должен был взять на себя обязательство передать все свои наработки по созданию ядерного оружия Соединенным Штатам, а также уничтожить баллистические ракеты, допустить на свою территорию американских и международных наблюдателей.

Как указывают собеседники агентства, это был первый раз, когда американский президент назвал Ким Чен Ыну цель переговоров. Северокорейский лидер на предложение Трампа ответил отказом, а саммит в итоге оказался фактически сорванным. Главы государств после этого отказались от совместного обеда в ханойской гостинице «Метрополь».

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По данным Reuters, документ был вероятно подготовлен советником Трампа Джоном Болтоном, который рассчитывал убедить КНДР согласиться на «ливийский сценарий». Муаммар Каддафи в 2003 году решился свернуть ядерную программу и уничтожить баллистические ракеты дальностью свыше 300 километров. В Пхеньяне в прошлом году напоминали, что США в итоге приняли участие в свержении режима Каддафи.

Указывается, что идею заставить КНДР передать все свое ядерное оружие США Болтон предложил еще в 2004 году, а вновь стал ее продвигать стал в прошлом году, когда стал советником президента по национальной безопасности.

В Белом доме и Государственном департаменте отказались комментировать существование упомянутого Reuters документа.

Между тем 29 марта Трамп в беседе с журналистами выступил против расширения санкций в отношении КНДР, объяснив это тем, что жители Северной Кореи и так «сильно страдают». При этом американский президент заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с Ким Чен Ыном.
Автор: Артем Филипенок
Теги: КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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