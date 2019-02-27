Общество , 16:29
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Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Фоторепортаж
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое, чтобы провести второй совместный саммит. Он продлится до 28 февраля. Как прошла первая встреча двух лидеров в столице Вьетнама — в фоторепортаже РБК
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 27 февраля в ханойском отеле Sofitel Legend Metropole
Для журналистов отель, где проходит саммит, был закрыт накануне, а все заселившиеся репортеры были переселены в соседнее здание Дворца культуры
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам 27 февраля на своем поезде, а затем пересел в Mercedes. Как и его отец, самолетам корейский лидер предпочитает наземные поездки. На вокзале Кима встречали красная ковровая дорожка и почетный караул
Встреча тет-а-тет продлилась около получаса. На рабочий ужин по графику отведено полтора часа
Предыдущая встреча Ким Чен Ын и Дональда Трампа состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре и стала первой в истории отношений США и КНДР. По итогам тогда была подписана совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова