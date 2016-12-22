Times узнала о требовании Мэй дать больше доказательств химатаки в Сирии

Великобритании нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе на химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом, как пишет Times, Мэй заявила в разговоре с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном

Тереза Мэй (Фото: Matt Dunham / Reuters)

Для того, чтобы Великобритания присоединилась к военному ответу на применение химического оружия правительственными войсками в Сирии, требуется больше доказательств. Об этом, как сообщает The Times, британский премьер Тереза Мэй заявила в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Премьер не согласилась провести быструю ответную операцию, поскольку место предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте готовы были посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее 9 апреля Трамп поставил очень жесткие временные рамки: он пообещал в течение 48 часов определить, как он ответит на очередную химатаку в Сирии. при этом он выразил уверенность, что за инцидент несут ответственность власти Сирии во главе с президентом Башаром Асадом, а также союзные с ним Россия и Иран.​

По информации издания, ходе внутренних обсуждений министр иностранных дел Борис Джонсон настаивал, что Великобритания не должна оставаться в стороне, а применение химического оружия не должно оставаться безнаказанным. Однако сама Мэй, пишет Times, скептически отозвалась об эффективности прошлогоднего удара по авиабазе в Хомсе, который Трамп предпринял в ответ на очередной случай применения химического оружия.

Газета также отмечает, что Макрон, видимо, тоже ограничил участие Франции некоторыми условиями. В частности, он заявил, что удар следует наносить только по химическим объектам режима Асада.

Телефонные переговоры Мэй с Трампом и Макроном состоялись 10 апреля. В офисе премьера сообщили, ответ международного сообщества лидеры посчитали необходимым для того, чтобы предотвратить использование химического оружия в мире.

Официальная позиция Москвы заключается в том, что факт химической атаки в городе Дума не подтвержден и не доказан, а видеосъемка с места событий является постановочной.