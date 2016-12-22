В Кремле назвали новое место работы Тулеева «почетной ссылкой»

В Кремле исходят из того, что Аман Тулеев, возглавивший Совет народных депутатов Кемеровской области, не будет принимать никакого участия в управлении регионом. Эта должность для него — «почетная ссылка», говорят источники РБК

Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В администрации президента исходят из того, что бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев «не будет принимать никакого участия в управлении регионом», заявил РБК высокопоставленный федеральный чиновник. «Из этого исходит и Кремль, и сам Тулеев», — подчеркнул собеседник РБК.

Аман Тулеев во вторник, 10 апреля, был избран спикером Совета народных депутатов Кемеровской области. Бывший спикер Алексей Синицын отказался от своего поста в пользу Тулеева накануне, 9 апреля.

В администрации президента действительно рассчитывают, что бывший глава региона не будет «принимать активного участия в руководстве областью», подтвердил другой федеральный чиновник. «И Тулееву это хорошо известно», — добавил он.

Церемониальная должность

«Должность спикера для Тулеева — почетная ссылка», — отметил высокопоставленный федеральный чиновник в беседе с РБК. О том, что новый пост Тулеева нужно воспринимать как почетную ссылку, сказал РБК источник, близкий к администрации президента.

Исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев — «человек достаточно жесткий, уже имеет авторитет в регионе» и сейчас фактически руководит им, сказал федеральный чиновник. «Когда на площади собрались обезумевшие от горя люди, именно Цивилев [а не Тулеев] вышел к ним и люди его услышали», — добавил он.

27 марта на митинге в Кемерово Сергей Цивилев, тогда занимавший должность вице-губернатора, обвинил жителя города Игоря Вострикова, потерявшего из-за пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру, в «пиаре на трагедии». Но затем встал перед участниками митинга на колени и попросил прощения у людей, которые «оказались в этой тяжелой ситуации».

Позже Востриков заявил, что не держит обиду на Цивилева. «Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу», — сказал кемеровчанин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сергей Цивилев — «эффективный и порядочный руководитель, и люди это обязательно увидят», говорит федеральный чиновник. С того момента, как Цивилев стал вице-губернатором Кузбасса по социально-экономическим вопросам, «для людей, посвященных в ситуацию, не было секретом, что позже (в мае. — РБК) он будет назначен исполняющим обязанности губернатора», сказал федеральный чиновник. Трагедия в Кемерово, унесшая жизни 64 человек, по его словам, ускорила исполнение планов. Сыграло роль и слабое здоровье Тулеева, уточнил он.

До отставки Тулеев был самым возрастным главой региона в России: 13 мая ему исполнится 74 года. В ​мае 2017 года он перенес в Германии операцию на позвоночнике, после этого прошел постоперационную реабилитацию в кемеровской больнице, затем был переведен в Москву и только в августе вернулся в Кемерово.

Тулеев объявил об уходе с губернаторского поста 1 апреля. Решение уйти он принял 31 марта, ранее рассказывали источники РБК. «Он обратился к президенту, и президент сразу ее [отставку] принял», — уточнял собеседник, близкий к Кремлю. Федеральный чиновник говорил РБК, что в Кремле понимали, что Тулееву пришло время уходить, но предполагалось, что он уйдет в мае. Тулеев тоже «понимал, что пора уходить, а дальше совпали интересы», подчеркивал собеседник РБК.

Видео: Пресс-служба АКО / YouTube

Спикер без ресурсов

Тулеев давно не способен полноценно работать и потому вряд ли сможет регулярно вмешиваться в текущее управление, считает политолог Виталий Иванов. Но, даже если бы он был здоров, потенциал спикера объективно невелик, даже если спикер — бывший губернатор, говорит эксперт.

«У председателя областного совета нет ни силовых, ни финансовых, ни организационных ресурсов, он не может давать команды», — отмечает Иванов. Что же касается многочисленных представителей команды Тулеева, которые пока находятся на ключевых постах в области, то «через какое-то время станет понятно, что он уже не тот». «А кому нужен вождь, который не может ничего дать? И они начнут отходить от бывшего губернатора», — резюмирует Иванов.

Полностью расстаться с властью в Кемеровской области Тулеев не сможет, полагает политолог Ростислав Туровский. По его мнению, экс-глава региона продолжит играть роль «патриарха» Кузбасса и сохранит значительное неформальное влияние на региональные элиты. Чтобы ограничить это влияние, федеральная власть должна провести с ним некие переговоры, убежден эксперт. «Скорее всего, ситуация не пойдет по жесткому сценарию — с посадками людей, которые находились у власти в Кемерово раньше, — и компромисс будет найден, потому что посадок боится не столько сам Тулеев, сколько все кемеровские элиты, — уточняет Туровский. — Соответственно, если появятся какие-то гарантии, что жесткого сценария не будет, может быть заключен компромисс».

Но если региональные элиты не примут Цивилева и «пойдут на конфронтацию», то будет реализован жесткий сценарий — с преследованием и арестами, оговаривается политолог.