Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции из-за смерти Навального
Власти Евросоюза планируют расширение санкций против России из-за смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.
Меры коснутся 35 человек, в том числе российских чиновников, судей, а также сотрудников ИК-3 («Полярный волк») и ИК-6 во Владимирской области, где Навальный находился до перевода в ЯНАО. Также под санкции попадут два юридических лица.
О смерти Навального в колонии 16 февраля сообщило управление ФСИН по ЯНАО. Как заявило ведомство, оппозиционеру стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики более получаса пытались его реанимировать, но не смогли. В медицинском свидетельстве, которое матери Навального Людмиле показали 22 февраля, говорилось, что Навальный скончался от естественных причин. 1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве.
Ранее о санкциях из-за смерти оппозиционера объявили США, Великобритания, Канада, Австралия. Москва считает меры незаконными.
Западные государства возложили ответственность за произошедшее на власти России, в Кремле назвали эти заявления «абсолютно хамскими» и непозволительными. МИД России назвал призывы G7 прояснить обстоятельства смерти Навального попыткой вмешаться во внутренние дела страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил 19 февраля, что расследование ведется, «выполняются все необходимые действия».
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