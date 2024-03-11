Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке «баланса сил»

Франция хочет добиться «всплеска поддержки Украины» и подать России «мощный сигнал» о том что страны ЕС едины в этом вопросе, заявил глава МИД. Москва осуждает помощь Киеву

Стефан Сежурне (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью La Tribune du dimanche заявил, что европейские страны должны делать больше для поддержки Украины и «говорить на том же языке, что и Россия — на языке баланса сил».

По мнению Сежурне, наивно думать, что ЕС может устанавливать свои собственные правила, в то время как Россия «пытается определить, какой должна быть внешняя политика европейских стран» (власти России не раз заявляли, что Москва не вмешивается в дела других государств). Дипломат считает, что со стороны Парижа «никогда не было двусмысленности по отношению к России»; Франция хочет добиться «всплеска поддержки Украины» и подать Москве «мощный сигнал» о том что страны ЕС едины в этом вопросе, сказал министр.

Сежурне напомнил, что семь стран, в том числе Франция, подписали с Украиной двусторонние соглашения о гарантиях безопасности, и еще 25 «находятся в процессе». По словам дипломата, между Францией и Германией «больше единства, чем кто-либо думает», существует консенсус по 80% вопросов поддержки Украины, они обсуждались на встрече 26 февраля в Елисейском дворце.

Говоря о возможности отправки западных войск на Украину, Сежурне заявил, что спрос состоит в том, сможет ли Запад заставить Россию прекратить военные действия «иначе, чем максимальной поддержкой Украины». Этот вопрос в конце февраля затронул президент Франции Эмманюэль Макрон. Союзники Парижа по НАТО, в том числе США и Германия, заявили, что отправка на Украину войск не стоит на повестке, б этом же говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. 9 марта Politico сообщило, что Франция при поддержке стран Балтии создает альянс стран, готовых к потенциальной отправке войск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что, если военные стран Североатлантического альянса появятся на территории Украины, конфликт России с блоком неизбежен. Москва осуждает западные государства за военную помощь Киеву.