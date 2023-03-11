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Премьер Финляндии допустила поставки истребителей Украине

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в Киеве допустила поставки истребителей Украине
Финляндия может рассмотреть вопрос передачи Украине истребителей Hornet, которые начали выпускать в 1970-х. Сами Хельсинки через три года должны получить новые американские F-35
Санна Марин
Санна Марин (Фото: Офис президента Украины / IMAGO / Global Look Press)

Финляндия рассмотрит вопрос передачи Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, заявила премьер-министр страны Санна Марин во время посещения Киева, передает Yle.

«Да, я думаю, мы можем обсудить и Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая подготовка потребуется», — сказала политик.

Она добавила, что дискуссия по этому вопросу находится на ранней стадии, кроме того, в этом требуется сотрудничество на международном уровне.

Первые Hornet были разработаны в 1970-х в США. Их производила компания McDonnell Douglas, которая в 1997 году стала частью Boeing.

На вооружение Финляндии эти самолеты поступили в 1995-2000 годах. По данным ВВС страны на 2018 год, она располагала 62 такими истребителями.

Как отмечает Yle, Финляндия заключила соглашение с американской компанией Lockheed Martin на поставку новых истребителей, F-35, первые машины должны прибыть в страну в 2016 году. Всего заказано 64 самолета.

После того, как западные страны решили поставить Украине танки, президент страны Владимир Зеленский заявил, что «мечта» Киева — самолеты. Вопрос о поставках авиации обсуждается, однако пока партнеры Украины не дали ей каких-либо обещаний. Некоторые страны категорично выступили против передачи истребителей, в частности, США и Германия.

Однако другие государства отмечали, что могут рассмотреть вопрос поставок. В частности, это допускала Великобритания. В Минобороны страны говорили, что королевство может «заместить» запасы истребителей тем странам Европы, которые могут передать Киеву имеющиеся у них самолеты МиГ-29 или Су-24.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Финляндия Украина истребители военная помощь
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