Премьер Финляндии допустила поставки истребителей Украине

Финляндия может рассмотреть вопрос передачи Украине истребителей Hornet, которые начали выпускать в 1970-х. Сами Хельсинки через три года должны получить новые американские F-35

Санна Марин (Фото: Офис президента Украины / IMAGO / Global Look Press)

Финляндия рассмотрит вопрос передачи Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, заявила премьер-министр страны Санна Марин во время посещения Киева, передает Yle.

«Да, я думаю, мы можем обсудить и Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая подготовка потребуется», — сказала политик.

Она добавила, что дискуссия по этому вопросу находится на ранней стадии, кроме того, в этом требуется сотрудничество на международном уровне.

Первые Hornet были разработаны в 1970-х в США. Их производила компания McDonnell Douglas, которая в 1997 году стала частью Boeing. На вооружение Финляндии эти самолеты поступили в 1995-2000 годах. По данным ВВС страны на 2018 год, она располагала 62 такими истребителями.

Как отмечает Yle, Финляндия заключила соглашение с американской компанией Lockheed Martin на поставку новых истребителей, F-35, первые машины должны прибыть в страну в 2016 году. Всего заказано 64 самолета.

После того, как западные страны решили поставить Украине танки, президент страны Владимир Зеленский заявил , что «мечта» Киева — самолеты. Вопрос о поставках авиации обсуждается, однако пока партнеры Украины не дали ей каких-либо обещаний. Некоторые страны категорично выступили против передачи истребителей, в частности, США

Однако другие государства отмечали, что могут рассмотреть вопрос поставок. В частности, это допускала Великобритания. В Минобороны страны говорили, что королевство может «заместить» запасы истребителей тем странам Европы, которые могут передать Киеву имеющиеся у них самолеты МиГ-29 или Су-24.

Россия осуждает поставки вооружения Западом Украине. Кремль указывал, что передача Киеву авиации приведет к эскалации и затягиванию конфликта, сделает его «более болезненным и мучительным для Украины».

