Британия «земестит» истребители странам, передавшим Киеву МиГ-29 и Су-24

Уоллес сообщил, что Британия не станет отправлять на Украину «сложные в обслуживании» британские истребители, однако готова «заместить» самолеты тем странам, которые передадут Киеву советские МиГ-29 или Су-24

Бен Уоллес (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Великобритания не будет поставлять современные истребители Киеву в обозримом будущем, однако готова «заместить» запасы истребителей тем странам Европы, которые могут передать Киеву имеющиеся у них самолеты МиГ-29 или Су-24. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, прередает Politico.

По его словам, если Лондон решил бы отправить самолеты сейчас, то пришлось бы отправлять и инструкторов, а Запад не собирается отправлять своих военных на Украину.

В то же время министр обороны отметил, что «быстрый путь, по которому Украина может воспользоваться истребителями», состоит в том, чтобы восполнить запасы тем странам Европы, которые могут передать Киеву свои МиГ-29 или Су-24. «Мы можем использовать наши истребители, чтобы восполнить их», — добавил Уоллес.

Возможные поставки британских истребителей стали темой переговоров президента Владимира Зеленского с премьер-министром Риши Сунаком. Стороны договорились, что украинские пилоты будут проходить обучение в Великобритании.

Ранее, говоря о поставках, Уоллес сказал, что пройдет еще много времени, прежде чем кто-нибудь поставит Украине истребители, и необходимо быть честными в этом вопросе. По его словам, быстрых поставок самолетов не будет ни на данном этапе конфликта, ни через полгода.

В Кремле критикуют возможные поставки Украине западных истребителей. Дискуссию западных стран о передаче истребителей в Кремле сочли ростом их вовлеченности в конфликт на Украине.