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Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и «Лиги ставок»

Президент Зеленский подписал указ о санкциях против «Спортлото» и российских букмекеров
Под новые санкции Украины попали 120 физлиц и 287 юрлиц. Среди последних — «Спортлото», «Лига ставок» и другие лотерейные и букмекерские компании
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских букмекерских компаний и лотерей. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

Ограничения введены в отношении оператора всероссийских государственных лотерей ООО «Спортлото», ООО «Первая международная букмекерская компания» (компания «Лига ставок), ООО «Бет.Ру» и др.

Санкции подразумевают блокировку активов на Украине, ограничение тогровых операций, прекращение выполнения экономических обязательств и т. д.

Всего под новые санкции попали 120 физических и 287 юридических лиц.

Украина регулярно вводит санкции против граждан и компаний России, эта практика началась еще до спецоперации. Среди россиян, оказавшихся под ограничениями со стороны Киева, — президент Владимир Путин, министры обороны Сергей Шойгу и иностранных дел Сергей Лавров, артисты Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дмитрий Билан и др.

Под санкциями Украины также находятся компания «Яндекс», корпорация «Росатом» и ее дочерние компании, «Ростелеком», «АЛРОСА» и др. Всего введены ограничения против нескольких тыс. физлиц и юрлиц из России.

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Москва не раз отмечала, что вводимые против нее санкции незаконны. Президент Владимир Путин называл их безумными и бездумными.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский санкции лотереи букмекерские конторы
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