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Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина
Президент Украины Зеленский ввел санкции против компаний Евгения Пригожина
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний российского бизнесмена Евгения Пригожина. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.
В частности, в санкционный список попали компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Ритм», «Аурум», «Конкорд М», «Комбинат питания», Федеральное агентство новостей (ФАН), «ЧВК Вагнер центр». Ограничения были введены сроком на десять лет.
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