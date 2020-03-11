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Политика ,  
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Путин описал Саакашвили фразой «попер — получил»

Президент заявил, что не видит «отползания» других стран от России. «Отпрыгнула в сторону» — из-за действий своего бывшего президента — только Грузия, считает он
Михаил Саакашвили (Фото: Maciej Luczniewski / ZUMA / ТАСС)

Владимир Путин не согласен с тем, что от России начали «отползать» не только дальние, но и ближние соседи. Об этом президент России заявил в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Этого я не вижу. Кто это стал отползать?», — сказал Путин, а после того, как журналист упомянул Грузию, ответил: «Они не отползли, они отпрыгнули в сторону».

«И мы здесь ни при чем. Это пусть они скажут спасибо Михаилу Николаевичу [Саакашвили]», — добавил Путин. По его словам, в бытность Саакашвили президентом Грузии (2008-2013) они не раз разговаривали, и Путин постоянно предостерегал собеседника от попыток решить проблему Абхазии и Южной Осетии силовым путем. «Не, не, я никогда этого не сделаю!», — передал ответ Саакашвили Путин, — «И попер. Попер — получил!».

Российский президент также заявил, что Саакашвили до сих пор бегает по площадям и по крышам «как кот мартовский».

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия вошла в Южную Осетию и начала бои в столице региона Цхинвале. В конфликт вступила Россия, объявив о начале операции по принуждению к миру. Москва выбила грузинские войска из Цхинвала, заняв также несколько районов к югу от Южной Осетии и Абхазии. Занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев заявлял, что в операции участвуют миротворцы и «приданные им части». По его словам, «единственно возможным и разумным выходом является отвод грузинских войск в исходные позиции». После прекращения боевых действий руководство России признало независимость двух республик.

В 2018 году, в год десятилетия конфликта, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что говорить о победе России в 2008 году некорректно. «Россия вообще ничего не выиграла, кроме захвата нескольких десятков грузинских деревень ценой огромных репутационных и человеческих потерь», — сказал экс-президент Грузии. По словам Саакашвили, Россия в 2008 году не смогла добиться даже его ухода с поста президента, это произошло только в 2013 году.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Саакашвили заявил также, что Медведев не участвовал в принятии решения о войне с Грузией. «Медведев из себя — ноль. Я думал, что я общаюсь с президентом России, а оказалось, что я общаюсь с человеком, который вообще никакой», — заявил бывший президент Грузии. «Он (Медведев. — РБК) сам мне сказал: «Ты знаешь, не я принимаю решения, а там, в Москве, — другие законы жанра», — это его фраза», — добавил Саакашвили, отметив, что Дмитрий Медведев не отрицает этот разговор.

Эпизод с беганием Саакашвили по крышам, о котором напомнил Путин, относится к событиям декабря 2017 года. Саакашвили тогда был лидером украинского политического «Движения новых сил», гражданство Украины он получил в 2015 году по указу президента Петра Порошенко. Однако позже Саакашвили перешел в оппозицию к действующему президенту. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 5 декабря 2017 года Служба безопасности Украины провела обыск в его квартире, при этом политик укрылся от правоохранителей на крыше дома и угрожал спрыгнуть оттуда. Саакашвили также призывал своих сторонников не дать СБУ задержать его.

В Кремле тогда заявили, «с интересом» наблюдают за происходящим на Украине. «Киев в очередной раз удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Песков добавил, что в Кремле «не привыкли реагировать на заявления людей, которые сидят на крыше».

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Михаил Саакашвили, Владимир Путин
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