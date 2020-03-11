Президент заявил, что не видит «отползания» других стран от России. «Отпрыгнула в сторону» — из-за действий своего бывшего президента — только Грузия, считает он

Михаил Саакашвили (Фото: Maciej Luczniewski / ZUMA / ТАСС)

Владимир Путин не согласен с тем, что от России начали «отползать» не только дальние, но и ближние соседи. Об этом президент России заявил в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Этого я не вижу. Кто это стал отползать?», — сказал Путин, а после того, как журналист упомянул Грузию, ответил: «Они не отползли, они отпрыгнули в сторону».

«И мы здесь ни при чем. Это пусть они скажут спасибо Михаилу Николаевичу [Саакашвили]», — добавил Путин. По его словам, в бытность Саакашвили президентом Грузии (2008-2013) они не раз разговаривали, и Путин постоянно предостерегал собеседника от попыток решить проблему Абхазии и Южной Осетии силовым путем. «Не, не, я никогда этого не сделаю!», — передал ответ Саакашвили Путин, — «И попер. Попер — получил!».

Российский президент также заявил, что Саакашвили до сих пор бегает по площадям и по крышам «как кот мартовский».

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия вошла в Южную Осетию и начала бои в столице региона Цхинвале. В конфликт вступила Россия, объявив о начале операции по принуждению к миру. Москва выбила грузинские войска из Цхинвала, заняв также несколько районов к югу от Южной Осетии и Абхазии. Занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев заявлял, что в операции участвуют миротворцы и «приданные им части». По его словам, «единственно возможным и разумным выходом является отвод грузинских войск в исходные позиции». После прекращения боевых действий руководство России признало независимость двух республик.