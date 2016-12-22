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Саакашвили рассказал о «первой победе Путина» после войны 2008 года
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Саакашвили рассказал о «первой победе Путина» после войны 2008 года
Политика, 07 авг, 23:23
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Саакашвили рассказал о «первой победе Путина» после войны 2008 года
Саакашвили не согласен с тем, что Россия одержала однозначную победу в конфликте 2008 года. По мнению экс-президента, «первая победа Путина» в той войне пришлась на 2012 год
Михаил Саакашвили (Фото: Maciej Luczniewski / Zuma / Global Look Press)

Михаил Саакашвили в интервью «Новой газете» рассказал о своем взгляде на события войны 2008 года и взаимоотношениях России и Грузии после конфликта. По мнению экс-президента, смена грузинского правительства в 2012 году и приход к власти коалиции «Грузинская мечта» стали «первой победой Путина» после войны.

Саакашвили заявил, что окончательно назвать победителя в войне 2008 года до сих пор невозможно, поскольку «это развивающаяся ситуация». Вместе с тем политик выразил мнение, что говорить о победе России в 2008 году некорректно. «Сразу в 2008-м Россия вообще ничего не выиграла, кроме захвата нескольких десятков грузинских деревень ценой огромных репутационных и человеческих потерь», — полагает Саакашвили.

Экс-президент Грузии пояснил, что в 2008 году Россия не добилась всех поставленных перед собой целей, в числе которых Саакашвили называет собственный уход с поста главы страны и смену правительства. Частично Москва достигла успеха в этом только через четыре года после войны, когда в Грузии по итогам парламентских выборов добилась победы коалиция «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Ее кандидат, Георгий Маргвелашвили, в 2013 году заменил Саакашвили на посту президента. «С помощью российского олигарха Иванишвили (лидера «Грузинской мечты» и премьера Грузии в 2012 — 2013 году. — РБК), крупнейшего частного акционера «Газпрома», она смогла сменить повестку в Тбилиси. Это была первая победа Путина в той войне», — утверждает экс-президент Грузии.

Вместе с тем, полагает Саакашвили, в дальнейшем Кремлю не удалось развить успех и добиться отхода Грузии от евроатлантического курса развития. «Грузия продолжает медленно идти к евроатлантической интеграции. Думаю, что 2/3 своих целей Путин в Грузии так и не достиг», — сказал он.

Саакашвили отрицает мнение, согласно которому Иванишвили и «Грузинской мечте» удалось добиться экономического развития Грузии с помощью нормализации отношений с Москвой. По его мнению, начало процесса нормализации отношений двух стран после войны было положено еще в период его правления. «Грузию мы [снова] открыли для россиян в 2009 году — ​ввели безвизовый режим для них. В 2011–2012 годах несколько сотен тысяч российских туристов к нам въезжало. Эта инициатива — ​защитная стратегия для того, чтобы приезжающие люди видели и понимали, что Грузия — ​это наш общий дом, где не надо воевать», — пояснил Саакашвили.

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8 августа исполняется 10 лет с начала конфликта в Южной Осетии. Грузия начала «восстановление конституционного порядка» в республике, направив значительные силы на штурм Цхинвала. В ночь на 8 августа столица непризнанной республики подверглась массированным ударам артиллерии, в том числе и установок залпового огня. В последующем пятидневном конфликте приняла участие Россия, начавшая «операцию по принуждению к миру» с целью защиты граждан. Части 58-й армии отбили Цхинвал, после чего вступили на территорию Грузии. Российские войска дошли до города Гори. 12 августа было подписано соглашение о заключении перемирия. По итогам конфликта Россия и ряд других стран признали независимость Южной Осетии и Абхазии.

Теги: Михаил Саакашвили , Владимир Путин
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