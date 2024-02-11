Макрон отменил поездку на Украину по соображениям безопасности

Макрон на следующей неделе собирался посетить Киев и Одессу; на Украину хотели приехать и французские предприниматели, но визит отложили. Отмена стала неожиданной для участников поездки и украинских дипломатов

Эмманюэль Макрон (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил двухдневный визит на Украину, который должен был состояться 13–14 февраля, сообщает французское издание Challenges.

В Елисейском дворце это решение объяснили соображениями безопасности, пишет издание. Даты новой поездки пока не определены. Challenges отмечает, что это должен был быть первый самостоятельный визит Макрона на Украину с начала военных действий — летом 2022 года он приезжал в Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и экс-премьером Италии Марио Драги.

В этот раз, пишет Challenges, Макрон собирался посетить не только Киев, но и Одессу. Вместе с ним в украинскую столицу должна была приехать делегация французской ассоциации предпринимателей MEDEF International. Для них отмена поездки стала неожиданностью, вопросы из-за этого решения возникли и у украинских дипломатов.

Макрон в начале года говорил, что в феврале приедет в Киев для обсуждения новых поставок вооружений и завершения подготовки двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.Первой страной, заключившей с Киевом двусторонний договор, стала Великобритания, это произошло 12 января в ходе визита премьер-министра Риши Сунака на Украину. Тогда же французский лидер объявил о поставке Киеву 40 ракет большой дальности класса «воздух — земля» SCALP, «нескольких сотен бомб» и самоходных артиллерийских установок Caesar.

Российская сторона не раз осуждала западные поставки вооружений Украине, отмечая, что они затянут конфликт, а Москва продолжит добиваться своих целей. Что касается гарантий безопасности для Киева, власти заявляют, что при их разработке необходимо учесть и безопасность России. Французский президент в декабре 2022 года предлагал подумать о гарантиях для Москвы и опасениях России по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям».