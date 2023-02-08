Китай обогнал США по числу пусковых установок для баллистических ракет
Китай превзошел США по числу наземных пусковых установок межконтинентальных ракет (МБР), об этом американские военное уведомили конгресс, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
«Количество стационарных и мобильных пусковых установок МБР наземного базирования в Китае превышает количество пусковых установок МБР в Соединенных Штатах», — сообщил командующий Стратегическим командованием США профильным комитетам конгресса 26 января.
Однако по числу самих ракет и ядерных боеголовок на этих ракетах США все еще превосходят КНР, уточнили военные. По словам официальных лиц, многие из китайских пусковых установок пусты, пишет WSJ. Кроме того, Вашингтон не учитывает в данном случае свои ракеты, которые запускаются с подводных лодок и бомбардировщиков.
Газета указывает, что после появления данной информации глава комитета по вооруженным силам палаты представителей Майк Роджерс заявил, что Вашингтон не может допустить «паритета» по МБР с Пекином, поэтому для США пришло время «увеличить возможности для противодействия этой угрозе».
Однако число подобных боеголовок регулируется договор между Россией и США по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). Срок действия договора истекает в 2026 году. Обе страны отмечали, что нужно начинать обсуждение нового документа, однако пока активных переговоров не ведется.
Москва и Вашингтон подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Согласно нему, стороны обязаны сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс. штук, а МБР, баллистических ракет на подлодках и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.
Как отмечает WSJ, сторонники контроля над вооружением считают нужным для США не пытаться превзойти ядерные силы Китая и России, а продолжать диалог с последней и попытаться договориться с КНР об ограничении над ядерными боеголовками.