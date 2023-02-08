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Китай обогнал США по числу пусковых установок для баллистических ракет

WSJ: Китай обогнал США по числу пусковых установок для баллистических ракет
Число пусковых установок для МБР в Китае стало больше, чем в США, но многие из них пусты, пишет WSJ. Кроме того, Вашингтон все еще превосходит Пекин по числу ракет и самих ядерных боеголовок

Китай превзошел США по числу наземных пусковых установок межконтинентальных ракет (МБР), об этом американские военное уведомили конгресс, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Количество стационарных и мобильных пусковых установок МБР наземного базирования в Китае превышает количество пусковых установок МБР в Соединенных Штатах», — сообщил командующий Стратегическим командованием США профильным комитетам конгресса 26 января.

Однако по числу самих ракет и ядерных боеголовок на этих ракетах США все еще превосходят КНР, уточнили военные. По словам официальных лиц, многие из китайских пусковых установок пусты, пишет WSJ. Кроме того, Вашингтон не учитывает в данном случае свои ракеты, которые запускаются с подводных лодок и бомбардировщиков.



Газета указывает, что после появления данной информации глава комитета по вооруженным силам палаты представителей Майк Роджерс заявил, что Вашингтон не может допустить «паритета» по МБР с Пекином, поэтому для США пришло время «увеличить возможности для противодействия этой угрозе». 

Однако число подобных боеголовок регулируется договор между Россией и США по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). Срок действия договора истекает в 2026 году. Обе страны отмечали, что нужно начинать обсуждение нового документа, однако пока активных переговоров не ведется.

Москва и Вашингтон подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Согласно нему, стороны обязаны сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс. штук, а МБР, баллистических ракет на подлодках и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

Как отмечает WSJ, сторонники контроля над вооружением считают нужным для США не пытаться превзойти ядерные силы Китая и России, а продолжать диалог с последней и попытаться договориться с КНР об ограничении над ядерными боеголовками.

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