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Финский президент заявил об отсутствии условий для мира на Украине

Президент Финляндии: сейчас нет условий для мира на Украине
Контакты России и Украины по мирному урегулированию прекратились прошлой весной. На Западе считают, что конфликт завершится переговорами, но сейчас для этого нет условий
Саули Ниинистё
Саули Ниинистё (Фото: Riikka Hietajärvi / presidentti.fi)

В настоящее время условий для мира на Украине нет, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё STT. Его слова приведены в Twitter-аккаунте агентства.

В январе финский лидер, говоря о способе достижения мира для Украины, отметил, что «трудно [бывает] вернуть свою территорию». Ниинистё в этом контексте напомнил о событиях Советско-финляндской войны, после которой Финляндии, несмотря на решимость ее солдат, пришлось принять решение о мирном соглашении с СССР и потере части территорий. «Сами украинцы должны решить, что считать справедливым миром», — подчеркнул президент.

В начале российской спецоперации на Украине стороны проводили переговоры с целью мирного урегулирования. Последняя встреча состоялась в Стамбуле в марте прошлого года, затем контакты прекратились.

Москва настаивает, что согласна на продолжение диалога, а от дипломатического урегулирования конфликта отказался Киев. Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин 11 февраля заявил, что Россия готова «к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были <...> озвучены публично». По его словам, решение об отказе от переговоров принималось не самой Украиной, а в США и Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что, пока Россию возглавляет Владимир Путин, «договориться с ней невозможно». Одним из условий начала переговоров он называл отвод российских войск с занятых ими территорий — это положение входит в десять пунктов «формулы мира», которую Зеленский представил в ноябре прошлого года.

На Западе также считают, что конфликт на Украине закончится переговорами. В январе об этом говорил президент Польши Анджей Дуда, но он, как и Ниинистё, заметил, что сейчас условий для этого нет. 9 февраля французский лидер Эмманюэль Макрон предложил провести мирную конференцию для урегулирования конфликта, прочным фундаментом для которой станет «формула мира».

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