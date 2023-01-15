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Президент Финляндии сравнил действия Путина с ва-банком в покере

Президент Финляндии Ниинистё: Путин «пошел ва-банк» на Украине
Ниинистё также рассказал о легкой реакции президента России на планы Финляндии вступить в НАТО. По его мнению, в Москве решили «не обращать на это внимания»
Саули Ниинистё
Саули Ниинистё (Фото: Drew Angerer / Getty Images News)

Действительно тревожным событием для Хельсинки стало заявление российского президента Владимира Путина о вхождении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав страны навсегда, заявил финский президент Саули Ниинистё в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

«Я истолковал это так, как будто он ставил все на войну, говоря о «[присоединении] навсегда». Он играл в покер и пошел ва-банк. Меня до сих пор беспокоит, что мы имеем дело с кем-то, кто идет на все, не имея возможности все выиграть. А что значит, если ты проиграл, если ты поставил все?», — продолжил Ниинистё. — Хуже всего то, что этому не видно конца».

Решимость украинцев была недооценена, аналогичную ошибку допустил Иосиф Сталин перед началом Советско-финляндской войны, полагая, что советские войска возьмут Хельсинки за две недели, продолжил он. Говоря о способе достижения мира для Украины, президент Финляндии сказал, что «трудно вернуть свою территорию» и напомнил что, его страна приняла сложное решение о мирном соглашении с Советским союзом, потеряв часть территории. При этом, подчеркнул он, что станет справедливым миром должны определять только украинцы.

Ниинистё рассказал, что был удивлен легкой реакцией Путина на решение Финляндии вступить в НАТО. По его мнению, в Москве решили «не обращать на это внимания», одной из причиной финский президент назвал нежелание правительства России говорить, что «теперь у нас есть новая проблема и в Северной Европе». «То, что вы сделали, конечно, неправильно, сказал [Путин], но это не так уж и тревожит», — пересказал Ниинистё содержание беседы с президентом России.

Финские власти решили подать заявку в НАТО в середине мая, до нынешнего дня этот процесс блокируется Турцией, которая требует выполнения ряда условий, в частности — выдать членов признанной Анкарой террористической организацией РПК.

Путин назвал решение Хельсинки ошибкой, напомнив, что прежде страна придерживалась нейтралитета, и подчеркнув, что Россия угрозы не представляет. «Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях», — отметил он. Его представитель Дмитрий Песков при этом назвал перспективу вступления Финляндии в НАТО безусловной угрозой для России. Российский МИД предупреждал, что при таком сценарии Москва «будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера».

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Ниинистё созвонился с Путиным тогда же, в середине мая. По его словам, диалог был хладнокровным. Президент Финляндии сказал, что позвонил, так как его беспокоили возможные «военно-технические меры» противодействия, о которых говорилось в предупреждениях Москвы.

Президент Финляндии сравнил действия Путина с ва-банком в покере
Президент Финляндии сравнил действия Путина с ва-банком в покере

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Финляндия Саули Ниинистё Владимир Путин референдумы Украина Военная операция на Украине НАТО

Владимир Путин

политик, президент России

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