Макрон призвал провести конференцию для мира на Украине

Макрон предложил опираться в мирной конференции на 10 пунктов урегулирования от Зеленского, среди них — требование от России отступить на границы 1991 года. Кремль прежде исключал переговоры на таких условиях

Эмманюэль Макрон (Фото: Getty Images)

Для урегулирования конфликта России и Украины следует провести мирную конференцию, прочным фундаментом для которой станет «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского. С такой инициативой выступил его французский коллега Эмманюэль Макрон перед встречей с Зеленским и немецким канцлером Олафом Шольцем, трансляцию вела The Sun на YouTube.

Макрон заверил, что Франция намерена добиваться мира на Украине, который послужит общему желанию европейских стран добиться сплоченности, единства и солидарности стран на континенте. По его словам, в мирной конференции должны принять участие предельно широкий перечень международных партнеров.

«В этой войне, которая развернулась в нескольких тысячах километров от Парижа, мы должны защищать несколько простых и жизненно важных идей. Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне. Россия не может и не должна выиграть», — сказал Макрон (цитата по ТАСС).

Пока Россия продолжает наступать, западные государства намерены «адаптировать и масштабировать военную поддержку, необходимую для сохранения Украины», подчеркнул французский лидер. Кроме отправленных в последние недели оборонительных вооружений, продолжил он, Елисейский дворец обсудит и иные «операционные нужды» Киева.

«Мы готовы решительно поддерживать Украину до конца, до победы и до восстановления ее законных прав», — резюмировал Макрон.

Десять пунктов «формулы мира» для Украину президент этой страны представил в ноябре прошлого года во время саммита G20. План предполагает радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию того, что конфликт окончен.

Российская сторона исключала принятие предложенного Зеленским плана, как и любого другого, в котором не был бы учтен суверенитет Москвы над Донбассом, Запорожской и Херсонской областью. «Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — настаивал представитель российского президента Дмитрий Песков. Глава российского МИДа Сергей Лавров заверял, что в рамках таких условий представители России ни с кем обсуждать урегулирование не станут.

Зеленский накануне визита в Париж отметил, что позиция Макрона по конфликту на Украине за последний год изменилась. Он счел «реальным сигналом» таких перемен инициативное согласие Франции направить украинской армии колесные танки, которые «проложили путь» танкам от других стран Запада, и поддержку украинской заявки на вступление в Евросоюз. «Он изменился, и изменился по-настоящему», — уверен президент Украины.

