В Мариуполе переработают снесенные здания в крошку для постройки дорог

Коммунальщики сообщили о переработке снесенных в Мариуполе зданий в крошку для дорог

В бетонную крошку перерабатывают дома, которые не подлежат восстановлению, а также строительный мусор, его накопилось порядка 2,5 млн т. Оборудование для переработки коммунальщикам передал Минстрой

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Не подлежащие восстановлению после обстрелов дома в Мариуполе начали перерабатывать в бетонную крошку, которую пустят на строительство дорог. Об этом сообщил «РИА Новости» директор муниципального предприятия «Коммунальник» Дмитрий Хаджинов.

«Определена площадка для накопления строительного мусора. Министерство строительства России передало нам четыре дробильных установки и четыре установки «Грохот» для разделения бетона на четыре фракции», — сказал он.

Кроме того, по словам Хаджинова, власти передали коммунальщикам одну мобильную шредерную установку. Сейчас на выбранном полигоне площадью 37 га собрали примерно 2,5 млн т строительного мусора. Его переработают в бетонную крошку, уточнил глава предприятия.

В мае в Минстрое создали специальный департамент по восстановлению ЛНР и ДНР. В республиках начали восстанавливать жилые дома. Открывать некоторые из них приезжал лично глава ведомства Ирек Файзуллин.

Восстановление ЛНР и ДНР, по словам президента России Владимира Путина, может занять «месяцы и годы». Россия поможет республикам привести в порядок инфраструктуру, разрушенную в ходе боевых действий, говорил он. По указанию Путина ответственность за восстановление городов в ДНР и ЛНР на себя начали брать власти российских регионов.

Мариуполь перешел под контроль России в мае 2022 года. Бои за него продолжались почти три месяца. Вся Донецкая народная республика стала частью страны по итогам референдума, который состоялся там в сентябре 2022 года. Украина и страны Запада не признают этот шаг.

Россия планирует усовершенствовать транспортную инфраструктуру города, построить набережную и парки, а также «самую современную больницу» по поручению президента, говорил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Все здания в центре города, которые не были разрушены, восстановят «по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов», пообещал вице-премьер. Он также заверил, что российские специалисты восстановят все, что смогут, а то, что восстановлению подлежать не будет — построят заново.