Глава Минстроя открыл восстановленные дома в Мариуполе и Волновахе

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и врио главы ДНР Денис Пушилин посетили восстановленные здания в Мариуполе и Волновахе и открыли их для местных жителей. Об этом Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

В Мариуполе после реконструкции открылась школа № 27. Файзуллин и Пушилин посетили новые строящиеся микрорайоны города и вручили жителям ключи от пяти квартир.

В Волновахе министр и врио главы республики отдали ключи от десяти квартир. Строители, подрядные организации и профильные ведомства ДНР получили награды, говорится в сообщении Минстроя в телеграм-канале.

В мае в ведомстве появился специальный департамент по восстановлению ЛНР и ДНР. В пресс-службе ведомства рассказали РБК, что в рамках новой структуры министерства учтены в том числе функции «по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности». В департаменте учтены функции по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), которую прежде курировало Минэкономразвития.

В конце июля президент Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Марата Хуснуллина о выдаче жилищных сертификатов жителям Донецкой и Луганской республик в случае, если они не захотят ждать восстановления своих домов, разрушенных в ходе боевых действий.