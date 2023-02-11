В Белгородской области три человека пострадали при обстреле Шебекино

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 21 тыс. Общество, 15:05
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 15:00
Минобороны заявило об остановке производства ОПК Украины из-за ударов Политика, 14:42
Власти ОАЭ разрешили удаленщикам оформлять визу через приложение Общество, 14:33
СБУ заочно предъявила обвинения Бастрыкину Политика, 14:32
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 14:11
В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся зданиях Политика, 13:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Белгородской области три человека пострадали при обстреле Шебекино Политика, 13:52
Матыцин назвал попыткой унизить россиян предложение о команде беженцев Спорт, 13:47
Байден пошутил, что постоянно ищет президента США Политика, 13:45
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром Политика, 13:35
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 13:23
Власти Турции сравнили силу землетрясения со взрывом 500 атомных бомб Политика, 13:20
Махачев получил награду от UFC за лучший сабмишн года Спорт, 13:20
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области три человека пострадали при обстреле Шебекино

Губернатор Гладков: в результате обстрела приграничного Шебекино пострадали три человека
Под обстрел в Шебекино попал кампус промышленного предприятия, три машины и остановка общественного транспорта. Три человека получили ранения, их состояние легкой и средней степени тяжести, сообщил глава Белгородской области

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сейчас бригады скорой помощи доставляют их в больницу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести», — указал губернатор.

Гладков также отметил, что в результате обстрела пострадал один из кампусов промышленного предприятия, три машины и остановка общественного транспорта.

Город Шебекино расположен на юге Белгородской области, в 20 км от ее столицы и в 5 км от границы России с Украиной. Является административным центром Шебекинского района Белгородской области. Население города на 2021 год составляло почти 40 тыс. человек, площадь города — 41 кв. км

С начала специальной военной операции на Украине населенные пункты Белгородской области, в том числе Шебекино, регулярно подвергаются обстрелам. 15 января снарядами были повреждены торговые ряды на городском рынке, никто не пострадал. 10 января Шебекино обстреляли дважды, ранения получили шесть человек, повреждено несколько домов. В регионе с весны действует желтый уровень террористической опасности.

Читайте на РБК Pro
Креатив «по умолчанию»: почему стоит чаще бездельничать и мечтать
Как Rivian вогнала Amazon в убытки и что ждет дальше интернет-гиганта
«Месть» китайских туристов: как возвращение путешествий поддержит отрасль
Кажется, перед вами «красный» начальник: как с ним себя вести

Утром 11 февраля Гладков сообщил, что беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе. Никто не пострадал, о каком объекте идет речь, губернатор не уточнил. Позже в тот же день под обстрел попало село Муром в Шебекинском городском округе. Повреждения получили фасад и крыша одного из корпусов местного предприятия.

В середине октября президент Владимир Путин ввел в Белгородской области и еще семи граничащих с Украиной регионах России средний уровень реагирования, предполагающий усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных объектов, отселение жителей в безопасные районы и особый режим въезда и выезда.

В Белгородской области три человека пострадали при обстреле Шебекино
В Белгородской области три человека пострадали при обстреле Шебекино

 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел раненые Военная операция на Украине
Материалы по теме
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром
Политика
Гладков сообщил о втором за день обстреле Шебекинского округа
Политика
Белгородский губернатор сообщил об обстреле окраин Шебекино
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter