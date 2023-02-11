В Белгородской области три человека пострадали при обстреле Шебекино

Под обстрел в Шебекино попал кампус промышленного предприятия, три машины и остановка общественного транспорта. Три человека получили ранения, их состояние легкой и средней степени тяжести, сообщил глава Белгородской области

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сейчас бригады скорой помощи доставляют их в больницу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести», — указал губернатор.

Гладков также отметил, что в результате обстрела пострадал один из кампусов промышленного предприятия, три машины и остановка общественного транспорта.

Город Шебекино расположен на юге Белгородской области, в 20 км от ее столицы и в 5 км от границы России с Украиной. Является административным центром Шебекинского района Белгородской области. Население города на 2021 год составляло почти 40 тыс. человек, площадь города — 41 кв. км

С начала специальной военной операции на Украине населенные пункты Белгородской области, в том числе Шебекино, регулярно подвергаются обстрелам. 15 января снарядами были повреждены торговые ряды на городском рынке, никто не пострадал. 10 января Шебекино обстреляли дважды, ранения получили шесть человек, повреждено несколько домов. В регионе с весны действует желтый уровень террористической опасности.

Утром 11 февраля Гладков сообщил, что беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе. Никто не пострадал, о каком объекте идет речь, губернатор не уточнил. Позже в тот же день под обстрел попало село Муром в Шебекинском городском округе. Повреждения получили фасад и крыша одного из корпусов местного предприятия.



В середине октября президент Владимир Путин ввел в Белгородской области и еще семи граничащих с Украиной регионах России средний уровень реагирования, предполагающий усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных объектов, отселение жителей в безопасные районы и особый режим въезда и выезда.